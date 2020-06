2 giugno, Di Maio: Deporre armi propaganda, serve compattezza e buonsenso

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Mai come oggi serve compattezza, bisogna deporre le armi della propaganda politica e usare quelle del buonsenso. Perché la gente ha bisogno di certezze, di prospettive, di sapere che da domani potrà tornare a una vita reale". Così su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Lavoriamo intensamente per far ripartire il Paese e per restituire un sorriso ai cittadini - aggiunge -. E cosa molto importante: restiamo uniti. Buona festa della Repubblica italiana".

