2 giugno, Casellati: Inaccettabile che contrapposizioni superino dialogo

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "È inaccettabile che le ragioni delle contrapposizioni superino quelle del dialogo e del confronto". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un'intervista rilasciata a Rai Parlamento insieme al presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Festa della Repubblica all'interno dello Speciale dedicato al 2 giugno che andrà in onda nel pomeriggio.

