2 giugno, Casellati: Donne protagonisti nuova resistenza

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "Da donna, permettetemelo di dire, che le donne hanno avuto il peso maggiore della pandemia, hanno raddoppiato il loro lavoro dividendosi tra professione, casa, figli e anziani. E allora dobbiamo guardare a loro che sono state le protagoniste di questa nuova resistenza perché nel loro lavoro hanno dimostrato sempre una grande capacità, perché sanno essere ideali ma concrete. Hanno coraggio, creatività, forza e sapranno essere il motore della rinascita economica". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un'intervista rilasciata a Rai Parlamento insieme al presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Festa della Repubblica all'interno dello Speciale dedicato al 2 giugno che andrà in onda nel pomeriggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata