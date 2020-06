2 giugno, Berlusconi: Manifestazione civile, composta e simbolica

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "È una manifestazione civile, composta, solo simbolica. Dovevamo limitare al massimo il numero dei partecipanti per evitare il rischio di assembramenti e non dare cattivi esempi. Non si può fare la predica e poi essere i primi a trasgredire". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Twitter.

