25 aprile, Mattarella comincia la giornata della memoria e dell'antifascismo all'Altare della Patria

Al via, in tutta Italia, le manifestazioni per il 74esimo anniversario della Liberazione. Conte alle Fosse Ardeatine, Casellati a Padova e Fico a Napoli. A Milano l'iniziativa centrale dell'Anpi

Una corona d'alloro all'Altare della Patria davanti alla tomba del Milite Ignoto. Così è cominciato il 25 aprile del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, più tardi sarà a Vittorio Veneto per celebrare i 74 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Con il Capo dello Stato anche il premier Giuseppe Conte e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.

A Roma (Porta San Paolo) a Milano (la manifestazione principale col sindaco Giuseppe Sala ela presidente dell'Anpui Carla Nespolo) e in migliaia di comuni e luoghi della memoria in tutto il Paese, prendono il via le iniziative del ricordo ma anche profondamente legate all'attualità e alla necessità, come ha fatto notare ieri lo stesso Mattarella di ribadire i principi di libertà e antifascismo "perché quello è stato il nostro Risorgimento. La Storia non si riscrive".

Giuseppe Conte questa mattina all'Altare della Patria

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deposto una corona di fiori al sacrario delle Fosse Ardeatine, a Roma. Alla celebrazione con il premier anche la sindaca della capitale, Virginia Raggi. La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è a Padova e Roberto Fico, presidente della Camera, celebra il 25 aprile a Napoli. Luigi Di Maio, con il ministro della Giustizia Bonafede, è ad Assisi. Solo Matteo Salvini insiste su una posizione diversa. Secondo il leader leghista, il 25 aprile non è attuale: "Il fascismo è stato sconfitto dalla Storia e io non partecipo a gare tra fascisti e comunisti". Per questo Salvini, oggi è a Corleone per un'iniziativa antimafia: "Mi occupo di problemi attuali" ha detto.

Sergio Mattarella e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta questa mattina all'Altare della Patria

