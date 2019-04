25 aprile, l'intervento di Mattarella: "Fu nuovo Risorgimento, no a riscritture della storia"

Il discorso al Quirinale: "La libertà di cui beneficiamo va difesa e sviluppata. I valori di pace non possono essere patrimonio solo di alcuni popoli"

"La vostra testimonianza è un monito permanente e un argine di verità contro le interessate riscritture della storia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale all'incontro con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma in occasione dell'anniversario del 25 aprile. "La festa del 25 aprile - ha sottolienato - ci stimola a riflettere su come il nostro Paese risorse dopo la tragedia del secondo guerra mondiale. Furono giorni di nuovo Risorgimento per il nostro popolo stremato da anni di guerra. Un Paese distrutto ma che ha saputo resistere. Una continua resistenza soprattutto morale".

"Tutti conosciamo le gesta dei partigiani, e le molteplici forme di solidarietà popolare. Conoscere la tragedia che l'Italia attraversò ci aiuta a comprendere tante sofferenze che si consumano alle porte dell'Europa". "La libertà di cui beneficiamo va difesa e sviluppata. I valori di pace non possono essere patrimonio solo di alcuni popoli", ha aggiunto il capo dello Stato.

