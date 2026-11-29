Le sentenze “vanno eseguite”, ma sugli arretrati degli stipendi dei magistrati si può trovare un’intesa per differire, rateizzare o spalmare i pagamenti. È l’apertura del ministro della Giustizia Carlo Nordio al 37esimo congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati a Napoli, occasione di confronto tra il Guardasigilli e le toghe dopo l’aspro scontro sul referendum sulla giustizia. Un’apertura che, ha poi sottolineato Nordio in una nota, non segna una distanza dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intenzionata a non firmare il decreto relativo agli arretrati dei magistrati, così come disposto dal Consiglio di Stato.

“Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza definitiva del Consiglio di Stato va attuata“, ha detto Nordio a margine del congresso dell’Anm, spiegando di confidare “nella sensibilità della stessa magistratura associata” non perché vi sia una “rinuncia a un diritto acquisito secondo una sentenza”, ma affinché l’attuazione della pronuncia, visto “il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia”, possa essere “magari differita, rateizzata o spalmata”. Secondo il ministro “la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all’opportunità”.

Una posizione che è stata letta da esponenti delle opposizioni come una presa di distanza dalla premier Meloni. A smentire questa interpretazione è stato però lo stesso ministro, in un comunicato diffuso poco dopo aver lasciato Napoli in cui si è detto “sorpreso, per non dire sbigottito, di fronte a un nuovo tentativo di strumentalizzazione delle sue parole che, questa volta, lo vorrebbe in contrasto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”. Con la posizione della premier c’è “completa sintonia” e, sottolinea, “ogni ipotesi di contrasto risulta essere una boutade del fine settimana”.

L’Anm “ha semplicemente chiesto l’applicazione di una legge dello Stato e siamo contenti che anche il ministro Nordio sostenga che le sentenze si rispettano, come è naturale e giusto che sia. Poi spetta al governo trovare le soluzioni”, ha commentato il presidente dell’Anm, Giuseppe Tango. Nel suo intervento nel Salone dei Busti di Castel Capuano, Nordio ha riconosciuto che “la volontà popolare del referendum va rispettata e non può essere alterata in alcun modo”, e ha condiviso le parole di Tango sulla necessità di “lavorare insieme”.

Per il Guardasigilli “è stato superato il conflitto che c’è stato ai tempi del referendum” e ora “l’inverno del nostro dissidio si è composto, si sta ricomponendo in un momento in cui occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme”.

Se per Nordio si aprono prospettive di dialogo con la magistratura, per il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte la premier Meloni “continua ad alimentare lo scontro con le toghe”, come dimostra, secondo il leader pentastellato, “lo scrupolo di coscienza per quel che riguarda l’ottemperare a un debito dello Stato per indennità pregresse. Non ho visto da parte sua nessun travaglio interiore – ha aggiunto Conte – quando si è trattato di incrementare le indennità di ministri e sottosegretari, sotto forma mascherata di rimborso spese“.