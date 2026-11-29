Si accende lo scontro politico sulla nuova legge elettorale e sul ruolo della Corte Costituzionale, chiamata a valutarne la legittimità. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, torna sulle polemiche nate dalle sue precedenti dichiarazioni e, in un’intervista al Corriere della Sera, respinge le accuse di aver messo in discussione l’imparzialità della Consulta.

«Non ho mai ipotizzato una Corte schierata. Anzi, ho detto il contrario», afferma la seconda carica dello Stato, ribadendo la propria fiducia nei giudici costituzionali. Secondo La Russa, non sarebbe lui a cercare di condizionare la Corte, ma alcuni esponenti della sinistra, che attraverso ricorsi e dichiarazioni pubbliche starebbero cercando di sostenere l’incostituzionalità della riforma.

La legge elettorale e l’indicazione del candidato premier

Al centro della polemica c’è soprattutto l’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio prevista dalla nuova legge elettorale, denominata Stabilicum. La Russa sostiene che la norma non intenda limitare le prerogative del presidente della Repubblica, ma garantire maggiore chiarezza agli elettori.

«Io ho detto prima di tutto che ho piena fiducia nella Corte costituzionale e non credo proprio che si lascerà influenzare dal dibattito capzioso di questi giorni», spiega il presidente del Senato.

La Russa ha inoltre chiarito di aver contestato l’eventualità che i partiti possano scegliere liberamente se indicare o meno il proprio candidato premier. Una possibilità che, a suo giudizio, non si concretizzerà. “Nessuno vuole toccare le prerogative del capo dello Stato. E la nuova legge elettorale lo dice esplicitamente”, sottolinea.

Sulla ragione per cui la norma non piace al centrosinistra, La Russa individua una questione politica: “Il centrosinistra vuole fare gli accordi del giorno dopo, non del giorno prima. E soprattutto non ha ancora scelto il capo del campo largo da proporre agli elettori come premier”.

Le opposizioni attaccano: «Intimidazione inaccettabile»

Le dichiarazioni del presidente del Senato hanno provocato una dura reazione da parte delle opposizioni. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle accusano La Russa di aver esercitato una pressione indebita sulla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legge elettorale.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, parla di “intimidazione inaccettabile” nei confronti dei giudici costituzionali. “Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento tra poteri dello Stato”, dichiara la leader dem, ricordando anche il referendum costituzionale che aveva bocciato la riforma promossa dal centrodestra.

Schlein aggiunge: “Avete provato già una volta a stravolgere la nostra Costituzione e vi hanno fermato 15 milioni di persone. Vi fermeremo ancora”.

Giuseppe Conte: «Ingerenza indebita nelle prerogative della Consulta»

Dura anche la posizione del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che definisce le parole di La Russa “a dir poco intimidatorie nei confronti dei giudici della Corte costituzionale”.

Secondo l’ex presidente del Consiglio, il presidente del Senato avrebbe ammesso che la legge elettorale è stata concepita per penalizzare la sinistra e il campo progressista, favorendo la permanenza al potere della maggioranza. “Un’alta carica dello Stato non può permettersi di esplicitare un’ingerenza così indebita nelle prerogative della Corte costituzionale”, afferma Conte.

Il confronto politico sulla riforma elettorale

La vicenda alimenta dunque lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla riforma del sistema di voto e sui rapporti tra politica e magistratura. Da una parte La Russa difende la legittimità del dibattito sulla legge elettorale e rivendica il diritto di esprimere le proprie opinioni; dall’altra Pd e M5S contestano il tono delle sue dichiarazioni, ritenendole una pressione sui giudici chiamati a decidere.

Al centro resta il pronunciamento della Consulta sulla legge elettorale, destinato ad avere conseguenze rilevanti sul futuro assetto delle regole per le prossime elezioni politiche.