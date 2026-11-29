Una “intimidazione inaccettabile”. Dopo le parole di Ignazio La Russa sulla legge elettorale e sulla Corte costituzionale che ne deve valutare gli aspetti di legittimità, le opposizioni vanno all’attacco frontale del presidente del Senato. “Loro stanno litigando perché non hanno la certezza di che nome devono fare” e togliere l’obbligo di presentare, insieme al programma, il nome del leader della coalizione – previsto dallo Stabilicum – “sarebbe un aiuto indebito della Corte Costituzionale. La vedrei come un’indebita violazione della della Costituzione proprio, non al contrario”, ha detto venerdì la seconda carica dello Stato, che ora deve incassare le invettive degli avversari.

“Trovo inaccettabile l’intimidazione del presidente del Senato Ignazio La Russa alla Corte costituzionale. Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento tra poteri dello Stato. Avete provato già una volta a stravolgere la nostra Costituzione e vi hanno fermato 15 milioni di persone. Vi fermeremo ancora”, promette la segretaria del Pd, Elly Schlein. Non è da meno il leader M5S Giuseppe Conte, che stigmatizza una dichiarazione “che suona a dir poco intimidatoria nei confronti dei giudici della Corte costituzionale. È inaccettabile”, aggiunge, osservando che “La Russa ha confessato che hanno fatto la legge elettorale per colpire la sinistra, per colpire il campo progressista e favorire la loro autoperpetuazione sulle poltrone”, mentre “un’alta carica dello Stato non può permettersi di esplicitare un’ingerenza così indebita nelle prerogative della Corte Costituzionale”.

Di “intimidazione” parla anche l’Anpi, che rappresenta “qualcosa di inaudito e mai visto nella storia della Repubblica antifascista. È un attacco calcolato all’autonomia e all’indipendenza della Corte e allo stato di diritto” ,un “segnale d’allarme per tutte le forze democratiche sociali e politiche che, mai come oggi, devono unirsi contro qualsiasi tentativo di sfregiare la Costituzione”.

Al coro delle critiche si uniscono anche Avs e Italia viva, mentre la difesa di La Russa è affidata al solo deputato FdI Riccardo Zucconi, segretario di Presidenza della Camera: “Nel corso di un confronto pubblico – al quale peraltro ero presente – La Russa ha espresso una semplice e legittima riflessione politica sull’attuale quadro elettorale, riconoscendo con la massima chiarezza e rispetto le prerogative costituzionali tanto del Presidente della Repubblica quanto della Corte Costituzionale, senza alcuna volontà di interferire o mettere paletti a nessuno”, spiega, sottolineando quindi che “La Russa si è limitato a constatare un dato politico evidente a tutti: un’eventuale modifica della legge elettorale che eliminasse l’indicazione del candidato premier finirebbe oggettivamente per agevolare la sinistra, che oggi fatica a individuare una leadership condivisa, a differenza del centrodestra che può contare su una guida forte e riconosciuta. Trasformare questa analisi in un attacco alla Consulta è una vera e propria fake news, utile solo a chi non ha argomenti nel merito delle riforme”. Una ricostruzione, quella fornita da Zucconi, che secondo fonti vicine a La Russa “corrisponde pienamente al pensiero e alle parole espresse dal presidente”.