Al corteo di “Non una di meno” che si è tenuto sabato 28 novembre lungo le strade di Roma, alcuni cori con protagonista la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella hanno suscitato non poche polemiche. Un gruppo di donne ha infatti scandito uno slogan prontamente ripreso in video e rilanciato sui social dalla pagina “Welcome to Favelas” in cui si sente dire: “Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato”. Un evidente riferimento, questo, alla tragica vicenda della scomparsa di Luigi Cavallari, il marito della ministra morto la scorsa estate dopo essersi immerso nelle acque del lago di Vico senza più riemergere.

“Non una parola di meno“, ha commentato sui social la ministra, che ha ricevuto l’immediata solidarietà di esponenti della maggioranza e delle opposizioni.

La violenza e l’intimidazione non possono diventare strumenti di contestazione politica. Il rispetto delle persone e dei loro familiari dovrebbe essere un principio irrinunciabile, al di là di ogni appartenenza. È inaccettabile riempirsi la bocca di parole contro la violenza sulle donne e poi lasciarsi andare a cori di questo genere, colpendo una donna attraverso il dolore e la storia della sua famiglia. La sinistra condanni senza esitazione queste parole. Perché davanti a simili manifestazioni di odio, il silenzio non è neutralità: è complicità. Al ministro Eugenia Roccella va la nostra piena solidarietà. — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) November 28, 2026

“Avete superato ogni limite. Vergognatevi!“, ha commentato sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella”.

Meloni: “Coro rivolto a Roccella oltraggioso e indegno”

“Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno. A lei va tutta la mia solidarietà e il mio affetto. C’è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno. A lei va tutta la mia solidarietà e il mio affetto. C’è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 28, 2026

Lollobrigida: “Solidarietà a Roccella per vergognosi cori”

“I vergognosi cori contro la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella e il marito tragicamente scomparso, pronunciati durante il corteo femminista e diffusi oggi sui social, sono quanto di più basso si possa ascoltare. Usare il dolore per la perdita di una persona cara come strumento di attacco politico non ha nulla a che vedere con il dissenso e con la libertà di espressione. Alla ministra Roccella va tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza e un forte abbraccio”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

M5S: “Solidarietà e vicinanza a ministra Roccella per coro vergognoso”

“Alla ministra Eugenia Roccella porgiamo la nostra solidarietà e vicinanza per il vergognoso coro rivolto nei suoi confronti nel corso del corteo ‘Non una di meno’. Le battaglie contro la violenza di genere e per dare alle donne tutto quello che spetta loro non devono in alcun modo essere sporcate da comportamenti paragonabili proprio a quelli contro cui tutte insieme da anni ci stiamo battendo”, hanno affermato le parlamentari M5S nella commissione Femminicidio.