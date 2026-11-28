Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto al congresso nazionale dell’Anm, in corso a Napoli, ed è tornato a parlare del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, concluso con la bocciatura della riforma sull’ordinamento giurisdizionale e la magistratura.

“Un saluto particolare al presidente Tango, che ieri ho anche applaudito, non sempre, però ho applaudito. L’ho applaudito all’inizio quando ha detto che la volontà popolare del referendum va rispettata e non può essere alterata in alcun modo. I risultati sono quelli che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti”, ha detto Nordio nel suo discorso.

“E l’ho applaudito alla fine, quando ha detto che dobbiamo lavorare insieme, perché questo è il principio e l’atmosfera in cui si svolge questo incontro. La perpetuità del conflitto che c’è stato ai tempi del referendum è stata superata, ora l’inverno, non dico del nostro scontento, ma l’inverno del nostro dissidio si è composto, si sta ricomponendo in un momento in cui occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme“, ha aggiunto. “Le cose che possiamo e dobbiamo fare insieme sono molte”.

“Il mio augurio e auspicio, vorrei quasi dire la mia preghiera, in questo momento è non abiurare le proprie idee, ognuno ha le sue, guai se così non fosse. Però insieme noi abbiamo conseguito dei risultati, continuiamo così, andiamo avanti insieme con le nostre forze unite per l’attuazione dello Stato di diritto”, ha dichiarato il Guardasigilli.

Nordio: “Sentenza stipendi va eseguita ma si può differire o rateizzare”

Il ministro ha affrontato anche il tema dell’aumento degli stipendi dei magistrati. “Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza definitiva del Consiglio di Stato va attuata. Io confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma l’attuazione di questa sentenza, visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me, proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, essere magari differita o rateizzata o spalmata“, ha detto ancora Nordio. “Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all’opportunità”.

Sulla questione è intervenuto anche Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli. “È da anni che i magistrati chiedono l’adeguamento. Nel corso di questi anni molti hanno fatto finta di non capire, di non sentire e sono andati avanti. A un certo punto è stato fatto ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato. Ora questa sentenza del Consiglio di Stato è definitiva, quindi dovrà assolutamente essere eseguita. Se la Meloni per sue motivazioni non vuole firmare, sarà nominato un commissario, il quale poi dovrà essere pagato e quindi aumenteranno le spese”, ha affermato a margine del 37° congresso dell’Anm.

Tajani ad Anm: “Andare insieme oltre il referendum”

Anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha scelto la strada del dialogo. “Sono qui a proporvi di andare insieme oltre il referendum e stringere perciò un patto per lo Stato di diritto“, ha affermato il leader di Forza Italia nel suo intervento. “Per ciò che mi riguarda sono pronto a ripartire da zero. Ovvero dai fondamentali. Dalla Costituzione. Dai diritti delle persone. Dalla buona fede con cui Forza Italia e l’Anm, la politica e la magistratura, potranno e dovranno servire il Paese e i cittadini”, ha aggiunto.

Conte: “Meloni alimenta scontro”

All’attacco del governo, invece, Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle. “La presidente del Consiglio continua ad alimentare lo scontro con la magistratura, da ultimo manifestando lo scrupolo di coscienza per quel che riguarda l’ottemperare a un debito dello Stato per indennità pregresse”, ha detto l’ex premier nel suo intervento al congresso nazionale dell’Anm.

“Non ho visto da parte della presidente Meloni nessun travaglio interiore quando si è trattato di incrementare le indennità di ministri e sottosegretari, sotto forma mascherata di rimborso spese. Non ho visto scrupoli della presidente Meloni quando si è impegnata senza voto parlamentare a programmare tantissime spese folli per quanto riguarda i nostri armamenti e da ultimo addirittura 7 miliardi per omaggiare Trump e acquistare ancora ulteriori F-35, un progetto di 30 anni fa”.