Crosetto: “Zelensky ha detto una cosa falsa. Falsa per l’Italia, ma ho sentito anche la Ue, la Nato, la Francia, la Germania e nessuno era stato avvisato”

Serve una telefonata tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky per far tornare il sereno tra Roma e Kiev. Dopo l’operazione militare condotta dalle forze gialloblu nel porto libico di Bengasi, sono le dichiarazioni rilasciate alla Bbc dal presidente ucraino a sorprendere il governo italiano: Kiev “non attacca mai” senza essersi prima coordinata con i propri partner, dice chiaro Zelensky lasciando quasi intendere di aver condiviso la scelte di intervenire in Libia. La sua ricostruzione, però, viene a stretto giro di posta smentita seccamente dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Non c’è mai stato alcun coordinamento. Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia. Quindi non è vero quello che ha detto Zelensky”, dice senza mezzi termini il titolare della Farnesina.

“Zelensky ha detto una cosa falsa. Falsa per l’Italia, ma oggi ho sentito anche la Ue, la Nato, la Francia, la Germania e nessuno era stato avvisato”, gli fa eco il ministro della Difesa, Guido Crosetto, mentre le opposizioni all’unisono vanno all’attacco chiedendo alla premier Giorgia Meloni di riferire urgentemente in Parlamento e accusando il Governo o di aver mentito o di essere stato escluso dalle comunicazioni di Zelensky con gli alleati. Dopo le polemiche, nel pomeriggio, la telefonata tra Meloni e Zelensky, con le scuse del presidente ucraino per non aver informato Roma dell’operazione contro la nave russa in Libia. La premier non nasconde all’alleato la preoccupazione del Governo – quanto accaduto a Bengasi, è la linea, ha violato la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto al Mediterraneo – poi ribadisce il sostegno dell’Italia a Kiev precisando però che questo non può tradursi “nell’accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell’Italia e della regione”. La leader FdI lo dice chiaro intervenendo in serata all’assemblea di Noi moderati e tornando sul “necessario” chiarimento avuto da Zelensky: “La nostra posizione a sostegno dell’Ucraina, a sostegno della nazione aggredita da una guerra di aggressione, non cambia, ma questo non può mai venire prima della difesa dell’interesse nazionale italiano“, ribadisce.

Anche il leader ucraino rende noto il colloquio via social, confermando “che la recente operazione in Libia è stata condotta senza previo coordinamento con i nostri partner europei”. “Ci impegniamo a garantire lo scambio di tutte le informazioni necessarie tra le autorità competenti dei nostri Paesi e a mantenere una comunicazione diretta, regolare ed efficace tra di loro”, mette nero su bianco sui social. “Il governo non ha mai mentito, né al Parlamento né ai media, sugli attacchi ucraini a Bengasi. Le scuse di Zelensky chiariscono la situazione una volta per tutte”, si affretta a commentare Tajani. Anche l’ambasciata russa approfitta delle polemiche per intervenire: “Non ci stupiremmo se domani esponenti ucraini pensassero di utilizzare il territorio e gli spazi marittimi dell’Italia per un nuovo attacco terroristico”, il post pubblicato sui social. “

I spoke today with @GiorgiaMeloni. We discussed the issues we are dealing with right now, and it’s important that we understand each other. I confirmed that the recent operation in Libya was conducted without prior coordination with our European partners. I also stressed our commitment to making sure our respective authorities share all necessary information and maintain direct, regular, and effective communication. Thank you! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2026

La Russia – si legge ancora – ha ripetutamente messo in guardia la comunità internazionale dai gravissimi pericoli insiti nell’ammiccamento al regime di Kiev. La natura aggressiva di questo regime e la sua disponibilità a commettere qualsiasi crimine pur di restare a galla lo spingono a trascinare il maggior numero possibile di Paesi nella guerra. Il Governo, intanto, si muove sul fronte della sicurezza. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha convocato per martedì prossimo una riunione urgente del Comitato interministeriale per la Sicurezza Marittima (CISM) in formato ristretto. Sul tavolo le criticità legate all’aggravamento del quadro geopolitico internazionale e ai rischi di un’estensione del conflitto russo-ucraino nel Mediterraneo, con particolare attenzione alla libertà di navigazione, alle ripercussioni sul traffico mercantile e alla tutela degli interessi nazionali.