Giorgia Meloni interviene all’assemblea nazionale di Noi moderati e parla del vertice europeo sul bilancio, concluso con un nulla di fatto. “Sono rientrata ieri a notte fonda da Bruxelles dopo un Consiglio europeo straordinario con il quale si sperava di riuscire a fare dei passi in avanti sul nuovo bilancio settennale dell’Unione Europea, speranza che, come avete letto, si è rivelata vana. Siamo ancora anni luce dalla possibilità di un accordo, l’Italia non può dare il suo assenso alle proposte che sono state formulate fin qui”, ha detto la premier . “È un documento ovviamente strategico e un governo che crede in un’Europa forte, ma che ha prima di tutto il dovere di difendere l’interesse dell’Italia, non firma un accordo qualsiasi, non lo firma solamente per rispettare una scadenza, quindi la data per noi non conterà mai più del contenuto. Ci sono alcune cose sulle quali, ovviamente, ci aspettiamo delle risposte. Certamente l’Italia non intende firmare un bilancio che taglia l’agricoltura e la coesione”, ha aggiunto la capa del governo.

“Su bilancio no scadenze ma condizioni, serve un accordo giusto”

“Quindi la battaglia che noi stiamo conducendo — e non stiamo conducendo in solitudine – perché l’Italia è alla guida insieme alla Romania di un gruppo che si chiama Amici della coesione, che mette insieme diciassette Stati membri su ventisette – ci stiamo battendo per correggere il tiro; dopodiché c’è anche un secondo fronte che definirei più bilaterale, diciamo così: l’Italia non firmerà un bilancio in forza del quale dovrebbe dare contributi maggiori per ricevere di meno. Quindi si sappia che non ci sono scadenze, ci sono condizioni e la prima condizione è che l’accordo deve essere un accordo giusto”, ha proseguito Meloni.