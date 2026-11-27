“Non c’è mai stato alcun coordinamento, l’ha detto anche il ministro esteri dicendo che in futuro parleranno con gli alleati. Nessuno di noi era stato informato nessuno sapeva alcunché di quello che stava facendo gli ucraini in Libia. Quindi non è vero quello che ha detto Zelensky. La ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sull’operazione militare ucraina a Bengasi, in Libia, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in mattinata ha spiegato come le forze ucraine “non attaccano mai” senza coordinarsi con i propri alleati.