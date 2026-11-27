“Oggi tutto può rappresentare un problema. Sul fronte dei prezzi abbiamo delle difficoltà, ma fortunatamente, dal punto di vista quantitativo disponiamo degli stoccaggi più alti d’Europa. Abbiamo pipeline che funzionano: i gasdotti con l’Algeria ci garantiscono circa 20 miliardi di metri cubi, quella dell’Azerbaijan ci porta circa 10 miliardi di metri cubi. Disponiamo anche di 28 miliardi di metri cubi di capacità di rigassificazione. L’allargamento di un conflitto può comportare anche il rischio di incidenti, bisogna quindi prestare attenzione, ma prima di tutto dobbiamo augurarci che questa finisca questa storia”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine dell’Assemblea Anci in corso a Verona, rispondendo a chi gli chiedeva se l’allargamento del conflitto russo-ucraino nell’area del Mediterraneo possa essere un problema anche per l’approvvigionamento energetico dell’Italia.