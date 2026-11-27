Prima parte dei lavori in seduta aperta in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità e del ventesimo anniversario della Convenzione ONU. A seguire la seduta ordinaria con interrogazioni, interpellanze e atti non esaminati nella seduta del 27 novembre.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 1 dicembre a partire dalle ore 10. La prima parte della seduta si svolgerà in sessione aperta in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità e del ventesimo anniversario della Convenzione ONU, sottoscritta il 13 dicembre 2006.

I lavori proseguiranno poi in modalità ordinaria con l’eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato in seduta aperta, interrogazioni e interpellanze.

All’ordine del giorno è prevista anche la sostituzione di un componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e l’esame di una proposta di legge, iscritta ai sensi dell’art.86 del Regolamento interno. Saranno infine iscritti gli atti non trattati nella seduta assembleare del 27 novembre.

Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta assembleare aperta; Interrogazioni a risposta immediata; Interrogazioni:

n. 252 a iniziativa del Consigliere Nobili “Criticità nei Pronto soccorso della provincia di Ancona, condizioni di lavoro del personale infermieristico e attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 19/2022”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Criticità nei Pronto soccorso della provincia di Ancona, condizioni di lavoro del personale infermieristico e attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 19/2022”; n. 378 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Installazione antenne telefoniche sul tetto dell’edificio comunale di Monte Vidon Corrado adiacente alla “Casa Museo Osvaldo Licini””;

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Installazione antenne telefoniche sul tetto dell’edificio comunale di Monte Vidon Corrado adiacente alla “Casa Museo Osvaldo Licini””; n. 446 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini “Stato di attuazione della legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 concernente l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini “Stato di attuazione della legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 concernente l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche”; n. 478 a iniziativa del Consigliere Nobili “Conferimento in discarica di rifiuti plastici a seguito della crisi della filiera del riciclo nelle Marche”;

n. 557 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mastrovincenzo, Piergallini “Crisi della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica nelle Marche. Carenze impiantistiche, criticità della programmazione regionale e mancata individuazione di adeguate strutture di selezione avanzata e trattamento di secondo livello”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 491 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Coperture vaccinali pediatriche nelle Marche”;

a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Coperture vaccinali pediatriche nelle Marche”; n. 543 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini “Gravi criticità organizzative e carenza di personale specialistico presso l’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva (UMEE) di Osimo e della Val Musone. Garanzia della continuità assistenziale, delle valutazioni diagnostiche e dei percorsi di inclusione scolastica dei minori”;

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini “Gravi criticità organizzative e carenza di personale specialistico presso l’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva (UMEE) di Osimo e della Val Musone. Garanzia della continuità assistenziale, delle valutazioni diagnostiche e dei percorsi di inclusione scolastica dei minori”; n. 554 a iniziativa del Consigliere Canafoglia “Concessioni demaniali marittime – Applicazione della Direttiva Bolkestein, verifica della scarsità della risorsa costiera e tutela delle imprese balneari marchigiane”;

a iniziativa del Consigliere Canafoglia “Concessioni demaniali marittime – Applicazione della Direttiva Bolkestein, verifica della scarsità della risorsa costiera e tutela delle imprese balneari marchigiane”; n. 555 a iniziativa del Consigliere Rossi “Mancato pagamento delle spettanze ai dipendenti da parte della Cooperativa Agricola Moderna”;

Interpellanze:

n. 50 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Intelligenza artificiale, centralità della persona e governance regionale, indirizzi per il Piano d’azione regionale e per la rendicontazione dell’Osservatorio AI Marche”;

a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Intelligenza artificiale, centralità della persona e governance regionale, indirizzi per il Piano d’azione regionale e per la rendicontazione dell’Osservatorio AI Marche”; n. 52 a iniziativa del Consigliere Pierini “Iniziative della Giunta regionale per la promozione dell’impiego di esoscheletri, robotica collaborativa e intelligenza artificiale a supporto della salute, della sicurezza e della qualità del lavoro nelle Marche”;

Proposta di deliberazione n. 8 a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Sostituzione componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”;

Relatore: Giacomo Rossi

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 57 a iniziativa dei consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Caporossi, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Recupero e riutilizzo delle acque meteoriche. modifiche alle leggi regionali 17 giugno 2008, n. 14, 20 aprile 2015, n. 17 e 30 novembre 2023, n. 19”;

(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)