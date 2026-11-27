La premier Giorgia Meloni con un video su X interviene sul tema pensioni, replicando all’opposizione. “Forse vale la pena mettere in fila i fatti per rispondere all’accusa, secondo cui il governo taglierebbe le pensioni. Con questo governo nessuna pensione è stata tagliata, anzi ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso rivalutazioni maggiori dell’inflazione”, afferma la presidente del Consiglio. “Anche quest’anno dal 1° gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno. Chi prende fino a circa 2.450 euro lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l’inflazione al 100%, poi man mano che l’importo della pensione sale la quota di inflazione recuperata scende, ma non si azzera mai”, spiega Meloni. “Facciamo qualche esempio. Una pensione da 1.200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una da 2.000 euro di 64, una da 3.000 euro di quasi 82, anche una pensione superiore a 5.000 euro avrà un aumento ma sarà un aumento inferiore a quello che avrà la pensione da 2.000 euro, perché sulle pensioni la nostra priorità è chiara, chi ha meno va protetto di più”, sottolinea la capa dell’esecutivo.

Facciamo chiarezza. A chi ci accusa che stiamo tagliando le pensioni, rispondiamo coi fatti. Con questo Governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate e dal 1° gennaio 2027 non cambierà nulla. Perché la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi continueremo a proteggerla. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 27, 2026

“La sinistra si straccia le vesti, noi vogliamo proteggerle”

“A differenza di quello che raccontano, nessuna pensione verrà tagliata e alla sinistra che si straccia le vesti devo ricordare che tra il 2014 e il 2018 le regole introdotte dai suoi governi garantivano il recupero completo dell’inflazione soltanto fino a tre volte il minimo – prosegue la premier -. Noi lo garantiamo fino a quattro, perché la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi vogliamo proteggerla e chi ha meno margine per affrontare il costo della vita deve avere più tutela”.

Braga (Pd): “Da Meloni propaganda, non un euro per pensionati”

“Meloni può fare tutti i video che vuole, ma sui fatti non può mentire: non ha abolito la Fornero, come non ha cancellato le accise e nella legge di bilancio non mette un euro per evitare i tagli alle rivalutazioni delle pensioni. I conti li ha fatti il Sole 24 Ore, non certo un giornale bolscevico – afferma in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati – . La verità è che questo governo fa propaganda sui più fragili, ma non dà risposte concrete. La destra si riempie la bocca di parole, ma quando si tratta di garantire pensioni dignitose e un welfare che sostenga chi ha più bisogno, non mette le risorse. Noi lavoriamo per un’alternativa, per un Paese più giusto, che tuteli davvero le persone e non si limiti agli slogan”, conclude Braga.