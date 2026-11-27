Si infiamma la polemica politica sulle parole del presidente ucraino Zelensky, che in una intervista alla Bbc, ha affermato, in merito all’attacco di Kiev contro due navi russe in Libia, che le forze di Kiev “non attaccano mai” senza coordinarsi con i propri partner. In precedenza il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva più volte affermato che l’Italia non era “a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche”. “Non c’è mai stato alcun coordinamento, l’ha detto anche il ministro degli esteri dicendo che futuro parleranno con gli alleati. Nessuno di noi era stato informato nessuno sapeva alcunché di quello che stava facendo gli ucraini in Libia. Quindi non è vero quello che ha detto Zelensky”, ha ribadito oggi Tajani.

Conte: “Meloni venga in Parlamento, serve chiarimento”

“Poco fa abbiamo appreso che nonostante 4 anni e mezzo di sostegno economico finanziario e militare all’Ucraina, il nostro Paese non è considerato da Zelensky suo partner. Ha appena dichiarato che per gli attacchi in Libia, davanti alle nostre coste, ha agito ‘coordinandosi con i suoi partner’. Il nostro Governo ha risolutamente dichiarato di non essere stato neppure avvertito di questi attacchi: in pratica ha appreso la notizia come qualsiasi cittadino dalle agenzie di stampa”, scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. “Nei giorni scorsi avevo sottolineato la gravità di questo attacco che compromette l’incolumità dei nostri militari, del personale in Tripolitania e dei nostri interessi strategici. Avevo anche anticipato che era evidente che altri governi europei avessero contribuito a sostenere questo attacco. – prosegue l’ex premier – Ora la dichiarazione di Zelensky ci dà la conferma. Giorgia Meloni venga a riferire immediatamente in Parlamento. Urge un chiarimento perché siamo di fronte a un passaggio chiave della politica estera italiana ed europea: la guerra per procura in Ucraina, come purtroppo temevamo, si sta estendendo sempre più e sta compromettendo il nostro interesse nazionale e qualsiasi prospettiva di pacificazione. Occorre un chiarimento non solo qui in Italia ma anche in Europa”, conclude il leader pentastellato.

Bonelli: “Chi mente, governo o Zelensky? Meloni venga in Aula”

“Chi mente, il governo Meloni o Zelensky? Il presidente ucraino dichiara alla Bbc che l’Ucraina non agisce mai senza coordinarsi con i partner. Il ministro Tajani gli risponde che nessuno in Italia sapeva nulla. Delle due l’una: o il governo era informato e oggi non dice la verità, oppure un’operazione militare si è svolta nel Mediterraneo, davanti alle coste libiche, senza che l’Italia ne sapesse niente. In entrambi i casi è un fatto gravissimo”, dichiara il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli. “L’Ucraina ha il diritto di difendersi da un’aggressione, ma portare la guerra nel Mediterraneo è un’escalation pericolosa che riguarda direttamente l’Italia. Non basta dire che non vogliamo l’allargamento del conflitto: servono iniziative diplomatiche concrete per fermarlo. Chiediamo che la presidente Meloni riferisca urgentemente in Parlamento. Gli italiani hanno diritto di sapere cosa succede a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste”, conclude Bonelli.

Renzi: “Zelensky e Tajani danno versioni opposte, uno mente”

“Ciò che abbiamo denunciato ieri in Senato è drammaticamente sottovalutato ed è molto importante per il futuro del nostro Paese. Oggi, dopo le dichiarazioni di Zelensky e Tajani, sappiamo che uno dei due mente. Sta mentendo Zelensky o sta mentendo Tajani? È una cosa gravissima”, scrive sui social il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commentando le dichiarazioni contrastanti del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sull’eventuale informazione preventiva dei servizi segreti alleati in merito all’attacco a Bengasi.

Crosetto: “Zelensky ha detto una cosa falsa, l’attacco in Libia non concordato”

“Zelensky ha detto una cosa falsa. Falsa per l’Italia, ma oggi ho sentito anche la Ue, la Nato, la Francia, la Germania e nessuno era stato avvisato. Lo ha detto Tajani e lo ribadisco. Poi mi risulta che abbia sentito Meloni e abbia anche cambiato versione”, ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo all’Assemblea di Noi Moderati in corso a Roma, a proposito dell’attacco di Kiev alle navi russe in Libia e delle parole del presidente ucraino che aveva detto che quell’attacco era stato concordato con gli alleati.