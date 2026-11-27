Il ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi è tornato sulla morte dei due tecnici italiani in Kuwait per un drone lanciato contro l’impianto della fabbrica di armi tedesca in cui lavoravano. “Dall’indagine che hanno fatto i kuwaitiani, è un drone costruito in Iran. Gli iraniani dicono che non è stato lanciato dal territorio iraniano, ma i proxy hanno droni fabbricati in Iran. Quindi ci saranno delle indagini, gli iraniani sono pronti a partecipare a una commissione di inchiesta con italiani e kuwaitiani e si vedrà – ha detto il titolare della Farnesina -. È inaccettabile quello che succede contro i paesi dell’area del Golfo, che non sono parte della guerra, vengono costantemente attaccati e noi abbiamo avuto due vittime innocenti, che erano civili che lavoravano alla manutenzione di un radar per un’azienda tedesca”, ha aggiunto il il vicepremier.

Ambasciatore Iran in Italia: “Profondo dolore per morte italiani“

“Ho appreso con profondo dolore la notizia della tragica scomparsa di due cittadini italiani nel recente incidente avvenuto in Kuwait. Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze e la mia più profonda vicinanza alle famiglie delle vittime, al popolo italiano e al Governo della Repubblica Italiana”. È quanto afferma Ali Akbar Rezaei, ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia, come si legge in un post sui social della sede diplomatica iraniana a Roma.