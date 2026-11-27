Sulla morte di De Gennaro “posso dire poco. Anche perché non conosco le indagini giudiziarie e quello che sta facendo la magistratura e ho sempre avuto rispetto della loro attività. Una cosa è certa però, il linciaggio e la gogna mediatica sono stati determinanti nell’azione estrema di un servitore dello Stato. Purtroppo però l’Italia non impara mai. Una certa stampa continua a mettere alla gogna certi personaggi senza avere contezza delle affermazioni che vengono invece date per scontate”. Lo ha detto il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine di una conferenza stampa a Roma sulle proposte del partito per la manovra di bilancio.