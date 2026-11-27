“Che la piazza citi a sproposito il referendum per altre vicende che dimostrano plasticamente quanto l’assunto su cui poggiava la separazione delle carriere, ovvero l’appiattimento del giudice sulle richieste del pm, fosse errato, o che partorisca slogan beceri, è allarmante. Che una certa stampa ricerchi e spettacolarizzi i dettagli della vita privata di chi emette un provvedimento è preoccupante. Ma che chi rappresenta le istituzioni possa fomentare questi fenomeni, anche non disdegnando di distorcere la stessa verità dei fatti, è inaccettabile”, ha affermato dal palco del 37esimo Congresso nazionale dell’Anm, al teatro San Carlo di Napoli, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango. “Sono perfettamente d’accordo che dobbiamo trovare un’atmosfera collaborativa”, ha risposto ai microfoni di LaPresse il ministro della Giustizia Carlo Nordio, commentando l’intervento di Tango.