“Se ho ricevuto l’invito ad Atreju? Al momento no. Evidentemente qualcuno ha paura del confronto. Se ci andrei? Vediamo, dipende dai miei impegni a Bruxelles ai quali sono molto attaccato. Un invito così importante potrebbe essere valutato, soprattutto se mi danno la possibilità di scegliere magari il giorno, una ventina di minuti, non lo so. Con grande piacere. Non mi sono mai tirato indietro da nessun confronto”. Lo ha detto il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci sulla festa di Fratelli d’Italia “Atreju 2027” a margine di una conferenza stampa a Roma sulle proposte del partito per la manovra di bilancio.