“Zelensky non si deve permettere di portare la guerra sulla porta di casa nostra, perché il Mediterraneo è casa nostra, è il cuore dell’Europa, la Libia è vicina a casa nostra a poche centinaia di chilometri da casa nostra. Già c’è una situazione complessa che stiamo cercando di accompagnare di conflitto in Libia, Io ricordo che il traffico di armi, di droga di esseri umani parte spesso dalle poste libiche: andare a bombardare navi ormeggiate nei porti libici di fronte all’Italia è una cosa poco intelligente, poco costruttiva, che non avvicina la pace”. Così il vicepremier Matteo Salvini, a margine dell’Assemblea Anci in corso a Verona, rispondendo sul tema degli attacchi ucraini alla flotta russa davanti alle coste della Libia. Questo, conclude Salvini, “da parte di un paese che stiamo sostenendo economicamente, umanitariamente e militarmente. Che quelle armi le usi per difendere la popolazione e non per affondare navi nel Mediterraneo. È inaccettabile”.