Nuova bagarre alla Camera sui partigiani e, in particolare, sulla morte di Giovanni Gentile. A riaprire la questione, dopo lo scontro della settimana scorsa in aula, è ancora Futuro nazionale. Il deputato vannacciano Rossano Sasso interviene in dichiarazione di voto sul dl Scuola, legge una citazione dello stesso Gentile e conclude: “Queste parole sono del filosofo Giovanni Gentile, uno dei più grandi ministri dell’Istruzione della storia italiana, con buona pace degli assassini vigliacchi partigiani comunisti di ieri e dei detrattori di oggi”. Subito si levano le proteste dai banchi dell’opposizione, volano urla da un parte e dall’altra che costringono la presidente di turno dell’assemblea, Anna Ascani, a richiamare più volte, oltre allo stesso Sasso, i deputati del Pd Federico Fornaro e di Avs Marco Grimaldi.