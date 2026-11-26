Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – a quanto si apprende – sarà presente ai funerali dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, che si terranno lunedì prossimo. Parteciperà il vicepremier Tajani, incerta, invece, la partecipazione della presidente del Consiglio Meloni.

“Sui funerali non so ancora rispondere. In ogni caso, mi sono accertata che ci fosse il sottosegretario Mantovano, in rappresentanza di Palazzo Chigi. Dopodiché, da qui a lunedì cerco di capire se e come si può incastrare” ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles rispondendo a una domanda sulla sua presenza ai funerali dell’ex capo della polizia.



Partecipare ai funerali di De Gennaro? “Penso di sì”, per “un uomo di Stato che ha subito un processo mediatico, mentre i processi si devono fare nelle aule di tribunale. Condannare prima di processare non fa parte di un modello democratico e liberale nel quale tutti quanti noi ci dovremmo riconoscere. Io non entro nel merito della vicenda giudiziaria. I processi devono fare il loro corso, ma le sentenze si danno alla fine del procedimento penale, non all’inizio” ha detto invece il vicepremier Antonio Tajani a margine di un convegno alla Camera.