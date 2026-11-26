“Abbiamo stanziato, ed è stato il primo governo a farlo nella storia repubblicana, delle risorse statali per sostenere le finanze dei Comuni: 50 milioni di euro per il 2027 che diventano 100 nel 2028. Adesso d’accordo con il ministro Giorgetti, e sulla base delle richieste delle istanze che ci sono state fatte negli incontri con Anci, vedremo se c’è la possibilità di reperire ulteriori risorse per dare aiuto e contributo ai Comuni”. Così il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, a margine della 43esima assemblea nazionale Anci in corso a Verona.