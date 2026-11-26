“Ho letto tutto, non devo commentare proprio niente”. Con queste parole l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, contattato da LaPresse, in merito alle parole contenute nella lettera lasciata da Gianni De Gennaro, in cui si legge: “Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un ‘question time’, quindi in diretta tv”.

La lettera di De Gennaro



“Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un ‘condannato a morte’ non può mentire“ scriveva l’ex capo della polizia, morto suicida, nella lettera indirizzata “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico” pubblicata stamattina in esclusiva dal ‘Corriere della Sera’. La frase – si legge sul quotidiano – è scritta a mano in cima a un foglio della carta intestata a Giovanni De Gennaro, il quarto di otto – 15 centimetri per 21, la dimensione di blocco di appunti di medio formato – riempiti con grafia rotonda e chiara, come quella che usava nelle minute dei documenti ufficiali da trascrivere. “Questo è il mio testamento morale“, è l’incipit del messaggio chiuso in una busta.

“Non ho mai tradito la fiducia di quanti me l’hanno accordata e non ho mai tradito l’amicizia”, aggiunge De Gennaro nella lettera. “Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando. Ho evitato di dare l’hard disk a chi non era in grado di valutarlo“, ha aggiunto. “Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie”, ha scritto ancora De Gennaro. L’ex capo della polizia ha messo per iscritto di aver voluto tenere quella gran mole di vecchi documenti, “al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia”. Nel suo caso, chi leggerà il contenuto della memoria informatica resterà deluso: “Non ci sono misteri, non ci sono segreti”.

“Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria“, “ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedi (intendeva “obbedito”, ed è l’unico errore in otto pagine senza cancellature né svarioni, ndr) sempre agli ordini che mi sono stati impartiti e ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno. Enrico Letta – si legge ancora – potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal Presidente della Repubblica. Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink“. Dopodiché l’ex capo della Polizia torna al 2007: “Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta a un “question time”, quindi in diretta tv”. Al Viminale sedeva Giuliano Amato e De Gennaro suggerisce di rivolgersi anche a lui: “Vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città”, ha affermato nella lettera. “Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me. Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità“.

Il’ Corriere’ illustra l’ultimo passaggio del testo descrivendolo “con la formula di rito e la firma comparsa in migliaia di atti ufficiali, in calce a un messaggio di saluto pubblico sigillato con l’atto più estremo e irrimediabile”. Queste le parole dell’ex capo della Polizia nel finale della lettera. “In fede, Gianni De Gennaro”.