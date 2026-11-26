“Ho sentito l’ambasciatore in Kuwait, c’è stato un attacco di droni in Kuwait, probabilmente iraniani, che ha colpito una base dove c’erano due tecnici italiani che lavoravano ad un’antenna radar”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intercettato dai cronisti nei pressi del Senato. “È stata colpita l’antenna e purtroppo i due italiani sono stati colpiti a morte. Non erano militari ma civili, lavoravano a un’antenna per una società straniera che che realizza impianti tecnologici, e loro stavano lavorando lì quando sono stati colpiti. La famiglia di uno dei due lavoratori è stata avvertita perchè vivevano in Kuwait, l’altra ancora no”, ha spiegato ancora il titolare della Farnesina.