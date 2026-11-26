Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, “a nome del governo e autorizzato dal Consiglio dei ministri“, ha posto la questione di fiducia al Senato sull’approvazione del ddl di conversione in legge del dl Ex Ilva, recante misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’Ex Ilva e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio. La fiducia è passata con 95 voti favorevoli; 54 i contrari, un astenuto. Le opposizioni hanno contestato questa decisione.

Per il capogruppo del M5S al Senato, Luca Pirondini, “è un’altra pagina buia quella di oggi. Oggi viene messa la fiducia sul decreto Ex Ilva negando di fatto la possibilità di avere un riscontro concreto a due mesi di lavoro. Si sono fatti molti emendamenti, si voleva discutere nel merito del testo ma oggi la maggioranza dice di no. Si sono buttati via due mesi di lavoro”. Secondo il dem Antonio Nicita, “in questa 130esima richiesta di fiducia del governo Meloni al Parlamento c’è una particolare anomalia che va denunciata oggi. Stiamo mettendo la fiducia all’andata, al primo passaggio stiamo impedendo al Parlamento di discutere”.

“Siamo al capolinea, abbiamo toccato il fondo. L’ennesima fiducia è uno sfregio alla democrazia, alla democrazia parlamentare. L’arroganza del potere vuole annullare l’opposizione. La fiducia sul provvedimento Ex Ilva è totalmente ingiustificata. La maggioranza non vuole perdere tempo e comprime la democrazia. La destra si sta assumendo una grande responsabilità”, ha detto il senatore di Avs, Tino Magni. “Il governo – ha sottolineato la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent – mette la fiducia sul decreto Ilva perché dell’azienda non gli interessa nulla, e perché i parlamentari della destra hanno gli aerei e i treni da prendere per tornare a casa. Consiglio però di non andare in Puglia, Liguria e Piemonte, a Taranto, Novi Ligure, Racconigi, Genova, dove ci sono i lavoratori e le imprese dell’indotto che vogliono risposte. E’ sconcertante”.

Nicita (Pd): “Se Meloni non ha più energie vada a casa”

“La decisione del governo Meloni di porre la questione di fiducia già al primo passaggio parlamentare rappresenta un fatto grave e un’ulteriore mortificazione del ruolo del Parlamento. Non siamo di fronte all’urgenza della conversione di un decreto o alla necessità di accelerare l’iter legislativo: si impedisce semplicemente alle Camere di discutere, confrontarsi e votare nel merito degli emendamenti”, ha detto Antonio Nicita, vicepresidente del Gruppo del Partito democratico al Senato, intervenendo in Aula sulla richiesta di fiducia del Governo sul decreto Ilva. “Questa scelta racconta un governo che non si fida del Parlamento, della presenza dei propri parlamentari e della loro capacità di sostenere un confronto democratico. Pare che ieri la presidente Meloni si sia lamentata dell’assenza dei suoi parlamentari in aula, ma la vera emergenza è l’assenza del governo nel Paese, la mancanza di risposte concrete alle crisi industriali e ai problemi dei lavoratori, a partire dalla vicenda dell’Ex Ilva”, ha aggiunto. “Il caso è ancora più grave – ha sottolineato – se si considera che il Governo, già nel 2022, aveva margini e strumenti per compiere scelte significative e affrontare la crisi. Oggi, invece, servono risposte concrete sulla cassa integrazione, alternative industriali credibili e una prospettiva per i lavoratori e per il futuro dello stabilimento. Le risorse e gli strumenti per intervenire esistono, a partire dalle opportunità offerte dal PNRR e da REPowerEU. Quello che manca è una vera strategia industriale, mentre il ministro Urso continua a rivendicare risultati senza che a questi corrispondano interventi e prospettive credibili”.

“La stessa assenza di una strategia industriale si registra in Sicilia, dove la chiusura di impianti e le difficoltà di asset strategici continuano a lasciare lavoratori e territori senza risposte. Il ministro Urso si limita alle passerelle e agli annunci, ma mancano interventi concreti e una visione capace di tutelare il lavoro e garantire un futuro produttivo a questi territori. Siamo ormai di fronte a un Ggverno ripiegato sulla propaganda, che preferisce i video e gli slogan al confronto parlamentare e all’azione politica. La fiducia non può diventare uno strumento per silenziare il Parlamento e sottrarsi al merito delle questioni. Se il governo è stanco, se ha esaurito energie e capacità di iniziativa, abbia il coraggio di prenderne atto. Governare senza una prospettiva e senza risposte ai problemi del Paese significa fare un danno alle istituzioni e ai cittadini. Meloni restituisca dignità al Parlamento e fiducia agli italiani“, ha concluso Nicita.

Urso: “Ciascuno può migliorare offerta fino all’ultimo”

“Spetta ai commissari, e solo a loro, decidere anche sulle nuove formulazioni delle proposte. Non mi pronuncio e non devo pronunciarmi”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parla – a margine di un evento di FdI a Palazzo Madama, dedicato alle misure per le imprese in manovra – del rilancio della proposta di Jindal per l’ex Ilva. Il ministro ha detto anche che “fin dall’inizio la gara è una gara competitiva in cui, a differenza di quella assegnata malauguratamente a Mittal, ciascuno può fino all’ultimo migliorare la propria offerta”. “La gara è competitiva, all’interno dei parametri già fissati, e sta a loro valutare ogni conformità”, ha affermato Urso riferendosi ai commissari. In ballo per l’ex Ilva c’è anche il gruppo italiano Arvedi. La scadenza per l’invio delle proposte era fissata all’8 novembre. Successivamente i commissari hanno richiesto integrazioni.