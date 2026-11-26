L’Aula della Camera con 142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti ha dato il via libera al decreto legge Scuola. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa legge. Festeggia la maggioranza, protestano vivamente le opposizioni, che mostrano cartelli con su scritto “A scuola nessuno è straniero“.

“Con l’approvazione del decreto, Fratelli d’Italia conferma il proprio impegno per un sistema scolastico che tuteli le famiglie, valorizzi il merito e riaffermi i principi fondanti della nostra società”, ha commentato Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera. “Grazie anche al lavoro del ministro Valditara, diamo risposte concrete ai cittadini, dal risparmio sui libri di testo al rafforzamento dell’integrazione attraverso l’apprendimento della lingua italiana. Particolarmente significativo è il divieto di indossare il velo integrale negli istituti scolastici, perché la scuola deve essere il primo luogo in cui affermare la dignità della donna, la parità tra uomo e donna e il rispetto della nostra identità culturale. L’integrazione passa attraverso la condivisione di valori e regole, non attraverso la rinuncia ai propri principi”.

Malavasi (Pd): “Propagandistico, su inclusione si sceglie scorciatoia

“Il decreto scuola, approvato oggi dopo l’ennesima fiducia, è un provvedimento identitario e propagandistico, blindato senza che la Camera potesse cambiarne una virgola. Mentre si fanno titoli su burqa e tetti agli alunni stranieri, sull’inclusione degli alunni con disabilità si consente di approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti del GLO. Significa decidere il percorso scolastico di un bambino con disabilità senza i genitori o senza i servizi socio sanitari che lo seguono, già oggi in forte sofferenza. Invece di rafforzarli, il Governo trasforma l’assenza in regola”, ha detto Ilenia Malavasi, capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera. “Con il mio ordine del giorno, approvato, impegniamo il governo a garantire la piena partecipazione di tutti i componenti del GLO, con convocazioni adeguate e condivisione preventiva della documentazione. Accogliendolo, il governo ammette che la norma lascia scoperta la collegialità, cioè il cuore del PEI. Vigileremo perché questo impegno non resti sulla carta. Sulla scuola questo Governo sceglie la propaganda, noi stiamo con le famiglie e con chi lavora perché nessun bambino resti indietro“, ha concluso.

Giachetti (Iv): “Serve solo per comunicazione politica centrodestra

“Questo decreto non è stato messo in campo per affrontare i problemi della scuola italiana, che non vengono nemmeno sfiorati, ma solamente per rispondere alle esigenze della comunicazione politica della maggioranza”, ha commentato Roberto Giachetti, deputato di Iv-Casa Riformista, annunciando il voto contrario del suo gruppo sul dl Scuola. “Il testo non risolve questioni come le risorse, la qualità dell’insegnamento, le disuguaglianze territoriali, l’inclusione. Al suo centro c’è il tema della presenza degli alunni stranieri nelle classi e il modo in cui vestono. E dunque l’integrazione. Ma l’integrazione non si realizza spostando i bambini da una scuola a un’altra e facendo della loro provenienza un motivo di separazione. Altrettanto gravi sono le modifiche del Pei, con l’esclusione di una componente da uno strumento il cui cardine è la collaborazione di tutte le componenti. Insomma, si sono scelti dei temi identitari e trasformate questioni educative complesse in messaggi di facile presa. Ma la scuola non si governa con i video sui social, costruendo contrapposizioni tra bambini o aumentando le paure. Si governa ascoltando chi ci lavora ogni giorno, dando autonomia alle istituzioni scolastiche, investendo sulle competenze e sulle persone”.

Caso (M5S): “È decreto discriminazione e razzismo”

“Alessandro Ingusci è morto per l’indifferenza, mentre rivendicava il diritto allo studio e a un alloggio. E questa dovrebbe essere la vera urgenza di un governo che emana decreti per affrontare le emergenze della scuola. E invece questo decreto non affronta nessuna delle vere urgenze: non la sicurezza degli edifici scolastici, non i bassi stipendi dei docenti, non il diritto allo studio. L’unica urgenza sembra essere rincorrere chi supera il governo a destra, inseguendo Vannacci nelle sue assurde affermazioni razziste, fino a introdurre il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi. Una misura discriminatoria, che alimenta l’abbandono scolastico e che non risolve affatto il problema dell’integrazione. E per di più non è nemmeno applicabile”, ha dichiarato il deputato M5S Antonio Caso intervenendo in Aula. “Il problema non è quanti bambini stranieri ci sono in una classe, ma quanti insegnanti e quali strumenti mettiamo a disposizione per garantire a tutti il diritto di imparare. Tutto il resto sono discriminazione e razzismo. Ma la scuola è aperta a tutti, se ne facciano una ragione. E chiudiamo con la ciliegina sulla torta: il siparietto sulle copie digitali dei libri. Dopo il caos al Senato, qui alla Camera il capolavoro: vi fate ostruzionismo da soli per non far votare i vostri stessi emendamenti. Poi emergenza rientrata: l’Ordine del Giorno Rampelli rinvia tutto. Abbiamo scherzato. Così come sui tagli in manovra, che abbiamo già visto due anni fa e che ora posticipano perchè ci sono le elezioni. Ma quando le piazze si riempiono, la destra ha paura e minaccia di togliere le borse di studio agli indagati mentre in parlamento siede chi è condannato. La verità è che i giovani vi fanno paura perché voi siete il passato“, ha concluso Caso.

Boldrini: “Politiche persecutorie destra contro bimbi e famiglie migranti”

“‘A scuola nessuno è straniero’: questo abbiamo ribadito con determinazione oggi nell’aula di Montecitorio. Questa destra vuole riscrivere la storia e portare il Paese indietro di decenni. Questo decreto scuola è grottesco e suprematista e si accanisce sulla pelle dei bambini figli di famiglie migranti e sui loro genitori. L’articolo 12 che lega la responsabilità genitoriale alla conoscenza della lingua italiana tocca veramente il fondo. Secondo loro, una madre o un padre che non parlano bene l’italiano non sono buoni genitori. Quindi non erano buoni genitori neanche i nostri connazionali che arrivavano sulle coste statunitensi, a Ellis Island, a volte non sapendo neanche parlare italiano, figuriamoci l’inglese che molti non hanno mai imparato. Eppure si sono integrati negli Usa e hanno contribuito alla crescita di quel Paese come oggi i migranti fanno in Italia e in tanti paesi europei. E’ importante che imparino l’italiano? Sì! Ma per farlo vanno investite risorse e potenziarti i centri provinciali per l’istruzione per adulti dove ci sono le liste d’attesa di migranti che vogliono imparare la nostra lingua. Non è con la criminalizzazione, con le multe da 1000 euro, minacciando l’intervento dei servizi sociali e costringendo le scuole alla delazione che si arriva all’integrazione. Questa non è politica, è persecuzione“, ha affermato Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

Tassinari (FI): “Su ebook raggiunto importante punto equilibrio”

“Il nostro giudizio sul decreto è complessivamente positivo”, ha detto Rosaria Tassinari, capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura. “Sono importanti le misure sulla disabilità, sulla continuità didattica e sul Piano educativo individualizzato”; il “contrasto alla dispersione scolastica”, con “il rafforzamento delle attività di orientamento, il ruolo dei docenti tutor e orientatori e il rifinanziamento del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, con 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni per il 2027”. “C’è poi il tema dei libri di testo e della transizione digitale, sul quale Forza Italia ha espresso una posizione chiara e coerente”, aprendo un confronto che ha portato all’”ordine del giorno sottoscritto nell’ambito della maggioranza, che rappresenta un punto di equilibrio tra le diverse sensibilità emerse e riconosce la necessità di un approfondimento tecnico e di soluzioni attente alle specificità dei diversi percorsi di istruzione. È un passaggio politico significativo, non soltanto per gli impegni che richiama, ma soprattutto per il metodo che indica. Questioni complesse, nelle quali si intrecciano esigenze educative, diritti culturali e sostenibilità economica, richiedono ascolto, competenza e la capacità di contemperare interessi diversi”. Ancora, “la scuola è uno dei luoghi fondamentali in cui si costruisce l’integrazione, ma non può essere confusa con la rinuncia ai principi che tengono insieme la nostra comunità nazionale. L’Italia è un Paese aperto, che accoglie e che riconosce il valore di chi desidera costruire qui il proprio futuro. Ma proprio per questo, dobbiamo essere capaci di affermare con serenità e fermezza i principi della nostra convivenza civile. Infine, il provvedimento guarda anche alla formazione superiore, alla ricerca e alla filiera tecnologico-professionale, ambiti strategici per la competitività italiana. Dobbiamo superare una volta per tutte l’idea che esistano percorsi formativi più nobili e altri meno importanti”, e “offrire a ciascun giovane la possibilità di scegliere il proprio sulla base delle proprie capacità, delle proprie aspirazioni e delle opportunità che desidera costruire”, ha concluso.