Prima di entrare nelle sale in cui si svolge oggi il Consiglio europeo straordinario, Giorgia Meloni è stata sollecitata sulla morte dell’ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, e sulle dichiarazioni che ha affidato a una lettera scritta subito prima di uccidersi nella sua villa in Toscana.

“Sui funerali non so ancora rispondere. In ogni caso, mi sono accertata che ci fosse il sottosegretario Mantovano, in rappresentanza di Palazzo Chigi. Dopodiché, da qui a lunedì cerco di capire se e come si può incastrare”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Sulla vicenda ho già detto e ribadisco: penso che sia una questione che ha scioccato tutti, chiaramente ha scioccato anche me. Le sue parole ci colpiscono molto, però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure, che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda, perché si riesca a fare chiarezza“.

“Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia, che va dipanata, in tutta la vicenda che ruota attorno specificamente alla questione della strage di via d’Amelio“, ha aggiunto la premier. “Può immaginare quanto per me sia fondamentale che si arrivi alla verità, non solo per Paolo Borsellino, per l’Italia nel suo complesso. Chiaramente per l’uomo che Gianni De Gennaro era, per il servitore delle istituzioni che Gianni De Gennaro era, è una cosa che ha fatto tanto male e non possiamo che ribadire la solidarietà alla sua famiglia”.