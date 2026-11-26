“I tavoli tematici stanno lavorando e hanno fatto approfondimenti molto utili per il lavoro del tavolo politico” dei leader “che adesso dovrà lavorare a fare sintesi anche per sciogliere le ultime cose”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a margine dell’assemblea della Flc Cgil, a Roma. Sul fisco restano nodi? “Che infatti il tavolo politico lavorerà per sciogliere”, conclude.

Fratoianni: “Troveremo accordo anche su patrimoni, no questione bandierine”



Sull’esito dei tavoli sul programma “sono fiducioso e penso che chi a destra spera di ricevere un nuovo regalo come nel 2022 si sveglierà con una brutta realtà” aveva invece detto il coportavoce di Avs Nicola Fratoianni parlando a margine dell’assemblea della Flc Cgil, a Roma. “Noi troveremo le convergenze e vinceremo uniti le elezioni – aggiunge -. C’è ancora qualche elemento di incomprensione ma finalmente il punto decisivo sulla tassa delle grandi ricchezze e che tutti sono convinti, e si discute sul come, non sul se. Perché a pagare non siano sempre gli stessi”. “Dobbiamo continuare così, stiamo andando bene e dobbiamo andare avanti – prosegue -. Per noi non è questione di bandierine ma di trovare la formula più efficace”. “È evidente che non si può deprimere la produttività – prosegue -ma le rendite finanziarie fanno parte di tutte le ricchezze che devono contribuire. I capannoni industriali siamo pronti a scorporarli ma se qualcuno possiedi dieci abitazioni da venti milioni di euro, vuol dire che solo con le abitazioni forse arriva a 5,4. Non mi pare una cosa grave, non si parla di ceto medio ma di grandissime ricchezze”.

Bonelli a M5S: “Tassa su grandi ricchezze ineludibile”

“Dobbiamo essere assolutamente fiduciosi perché non possiamo permetterci di andare alle elezioni divisi. Sarebbe imperdonabile e francamente gli italiani non ce lo perdonerebbero” le parole del coportavoce di Avs Angelo Bonelli a margine dell’assemblea della Flc Cgil, a Roma. “Sulle questioni che sono rimaste aperte da parte di Alleanza Verdi e Sinistra c’è la massima disponibilità a trovare una soluzione a partire dal fisco. Vorrei dire al Movimento 5 Stelle che oggi individuare un contributo di solidarietà, così lo chiamiamo, per le grandi ricchezze che possa portare risorse per finanziare provvedimenti di giustizia sociale è un fatto ineludibile e di giustizia sociale. Avs non è disponibile a fare politiche di bilancio di austerity che taglino la spesa sanitaria, sociale, della scuola, dell’istruzione, perché non possono essere i pensionati e i lavoratori a pagare la crisi. Ci sono novanta miliardari in questo paese, che hanno un patrimonio di 445 miliardi di euro. Chiedere a loro un contributo di solidarietà, ad esempio per mettere a posto la sanità pubblica, non è un esproprio proletario, è un atto di giustizia sociale e un atto d’amore nei confronti del paese”.