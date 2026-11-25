Roberto Vannacci interviene al Parlamento europeo di Strasburgo in occasione del dibattito sulla guerra in Ucraina e si rivolge alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e scandisce la canzone di Natale: “Jingle bells, jingle bells, jingle all the way“. “Sotto l’albero frau von der Leyen, che oggi miracolosamente è qua con noi, infiocchetta il regalo da 45 miliardi di euro per l’Ucraina”, spiega il leader di Futuro Nazionale che poi aggiunge: “E cosa fa Kiev? Con questi soldi prima ci porta la guerra sotto casa nel Mediterraneo e poi iscrive i nomi di politici come me e di altri colleghi qua nell’Aula sulle sue liste di proscrizione stile Gestapo. Strano che una Commissione europea che è così solerte nel censurare quella che viene chiamata la propaganda russa, taccia invece miserabilmente di fronte a queste pratiche da polizia segreta”.