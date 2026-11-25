Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura della 43esima assemblea Anci dal titolo ‘Cara Italia. I sindaci per l’80° anniversario della nostra Repubblica’, ha parlato proprio ai sindaci rivolgendo loro un messaggio sul tema della sicurezza. “I Comuni intercettano disagi e problemi e operano al crocevia tra azioni di sostegno allo sviluppo e interventi per ridurre il divario di opportunità, i margini di esclusione. Pongono una sfida le politiche abitative, oggi elemento critico tra i più impegnativi, soprattutto nelle aree metropolitane. È un modello di sviluppo territoriale che – non solo in Italia – richiede di essere ripensato e nuovamente progettato per l’esigenza di non stravolgere o addirittura smarrire le loro identità e anche per quanto riguarda la sicurezza delle nostre comunità, condizione primaria della coesione sociale e del benessere collettivo, garanzia di legalità e di libertà”.

Il ringraziamento alle Forze dell’Ordine

La sicurezza “richiama il compito svolto da forze dell’ordine e polizie municipali e vorrei esprimere ringraziamento e apprezzamento per quanto svolgono. Sicurezza è certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà, è accessibilità ai servizi, è esercizio dei diritti e della cittadinanza, è contrasto all’esclusione e al degrado. Ancor più di ieri, a fronte dell’inverno demografico, sicurezza è costruire il futuro favorendo l’inserimento e la partecipazione dei giovani.

“Viviamo giorni inquieti, in cui l’incertezza e il conflitto nel contesto internazionale si riflettono in modo pesante sulla vita quotidiana dei cittadini europei, con spinte che tentano di insinuare e alimentare paure nella vita di tutti i giorni, come avvenuto, tra l’altro, con le minacce condotte con attacchi informatici alle scuole nel nostro Paese. I sindaci, espressione delle loro comunità, possono aiutare a rispondere con la compostezza e la coesione già dimostrate in altre difficili circostanze. Sconfiggeremo queste forme di aggressione restando noi stessi, con i nostri valori, con la nostra civiltà”.