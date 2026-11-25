È stato riammesso all’esame del testo sulla Manovra l’emendamento di FdI sulla exit tax per redditi fino a 2 milioni. Questo quanto si evince dalla decisione della commissione Bilancio alla Camera dopo l’esito dei ricorsi sulle proposte di modifiche al testo della legge di Bilancio ritenute inammissibili.

L’emendamento (17.2), a prima firma Ylenja Lucaselli, rientra quindi – come spiega lo speech – “alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente, nel presupposto che la ridefinizione della platea non sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi rispetto al testo dell’articolo 17 del disegno di legge di Bilancio”. In tutto gli emendamenti riammessi sono 100. Secondo il conteggio della commissione sono stati dichiarati ammissibili per materia 40 emendamenti e altri 60 sono rientrati per i profili di inidoneità o carenza della copertura finanziaria i seguenti emendamenti.

Manovra, bocciato l’emendamento sui marcatori colorati per la Polizia

Si ferma subito la corsa dell’emendamento di Fratelli d’Italia che puntava a dotare la Polizia di marcatori colorati per individuare i manifestanti violenti durante i cortei. La proposta a prima firma Alessandro Urzì, che prevedeva una sperimentazione per il 2027 da 150mila euro sull’uso di spray per facilitare l’identificazione e l’arresto in flagranza differita, presentata anche nel dl Cortei, resterà fuori dal fascicolo della manovra.

Sulla norma, che aveva subito scatenato la dura reazione delle opposizioni, cala la scure dell’inammissibilità per estraneità di materia.

Emendamenti alla Manovra, oltre 1.700 proposte dichiarate inammissibili

Con la prima scrematura in Commissione Bilancio alla Camera inizia intanto il lavoro per ridurre la mole dei 6.559 emendamenti presentati complessivamente dai gruppi (circa duemila dei quali dalla stessa maggioranza). Sono oltre 1.700 gli emendamenti dichiarati inammissibili, tra cui 600 per estraneità di materia e 1.100 per carenza di copertura, tra cui alcune proposte della maggioranza sulle modifiche all’exit tax, il superbonus e la proposta della Lega di aumentare la tassazione sulle banche per finanziare Quota 64.

Sulla decisione sarà possibile presentare ricorso entro le ore 16 di oggi, la decisione sarà comunicata in serata. Per rendere gestibile l’esame parlamentare, sarà fissato un tetto di emendamenti segnalati, secondo i rumors potrebbero essere 700 quelli che i partiti dovranno indicare entro giovedì, prima di un’ulteriore selezione sui ‘supersegnalati’ che sfoltirà ancora il fascicolo.

Manovra, restano aperti i nodi su pensioni, sanità e fisco

Proprio il numero elevato delle proposte depositate dal centrodestra conferma però come manchi ancora un accordo politico all’interno della maggioranza su diverse modifiche. I nodi principali restano aperti su capitoli chiave come pensioni, sanità e fisco.

La maggioranza cerca un accordo anche sul condono. Questo uno dei nodi ancora da sciogliere, e che potrebbe essere affrontato in un nuovo vertice tra i leader di maggioranza in settimana.