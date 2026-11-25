In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sui social con un messaggio dedicato alla prevenzione della violenza di genere e alla tutela delle vittime.

“Il 25 novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete”, ha scritto la premier.

Il #25novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete. È la strada che abbiamo seguito in questi anni, rafforzando il Codice Rosso e gli strumenti di prevenzione, raddoppiando le risorse del Piano antiviolenza, sostenendo la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e approvando la legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo. Ma abbiamo voluto agire anche su un punto spesso decisivo, l’indipendenza economica, perché molte donne restano in una situazione di violenza semplicemente perché non hanno alternative. Per questo abbiamo reso strutturale il Reddito di Libertà e investito sulla formazione e sul lavoro, con incentivi per chi le assume e il microcredito per aiutarle a ricominciare. Sappiamo che la strada è ancora lunga, e continueremo a percorrerla con la stessa determinazione, perché ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno. La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 25, 2026

Codice Rosso, Piano antiviolenza e legge sul femminicidio

Nel suo intervento, Meloni ha ricordato gli strumenti messi in campo dal Governo per contrastare la violenza sulle donne: il rafforzamento del Codice Rosso e delle misure di prevenzione, il raddoppio delle risorse del Piano antiviolenza e il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

La presidente del Consiglio ha inoltre citato l’approvazione della legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo, sottolineando l’importanza di affiancare alla sensibilizzazione interventi concreti.

Reddito di Libertà e indipendenza economica delle donne

Un altro punto centrale del messaggio riguarda l’indipendenza economica, considerata dalla premier uno strumento fondamentale per consentire alle donne di uscire da situazioni di violenza.

“Molte donne restano in una situazione di violenza semplicemente perché non hanno alternative”, ha sottolineato Meloni, ricordando le misure adottate dal Governo: “Per questo abbiamo reso strutturale il Reddito di Libertà e investito sulla formazione e sul lavoro, con incentivi per chi le assume e il microcredito per aiutarle a ricominciare”.

Meloni: “A tutte le donne, non siete sole. Lo Stato c’è”

La premier ha infine ribadito che il percorso per contrastare la violenza di genere è ancora lungo e che l’impegno delle istituzioni proseguirà.

“La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è”, ha concluso Giorgia Meloni.