In occasione della Giornata Internazionale il Presidente della Repubblica richiama istituzioni, scuola e famiglie a garantire tutela e prevenzione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l’attenzione sulla necessità di contrastare un fenomeno che continua a rappresentare una grave violazione dei diritti e della dignità femminile.

“La violenza contro le donne è fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell’umanità. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione. Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne”, ha dichiarato il Capo dello Stato.

Mattarella: “Le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento”

Nel suo messaggio, Mattarella ha sottolineato il ruolo delle istituzioni nella tutela delle vittime e nella costruzione di percorsi di autonomia. “Le donne devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita”.

Il presidente della Repubblica ha richiamato anche il tema internazionale scelto per il 2026, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell’impunità: “Garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni”.

Violenza di genere, Mattarella: “Fondamentale agire sulle cause culturali e sociali”

Un altro passaggio centrale del messaggio riguarda la prevenzione e l’educazione. Secondo Mattarella, per contrastare la violenza sulle donne è necessario intervenire anche sulle cause culturali e sociali che alimentano il fenomeno. “Accanto alla tutela, è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità”.

Il Capo dello Stato ha infine ribadito che la lotta alla violenza di genere riguarda l’intera società e non può essere affidata esclusivamente alle vittime: “Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna”.