La commissione Bilancio della Camera terminerà i lavori sulla manovra mercoledì 16 dicembre. La legge di bilancio è attesa nell’aula di Montecitorio da venerdì 18. E’ quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sul dossier relativo al condono “ci sono riunioni tecniche in corso. Se servirà fare un passaggio con gli altri leader della coalizione? Su questo tema ci sarà di certo un emendamento di maggioranza. Con Meloni e Tajani stiamo lavorando insieme”, ha fatto sapere il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento presso la Sala Capitolare del Senato.

700 emendamenti segnalati entro giovedì, 364 alla maggioranza

I gruppi potranno segnalare in commissione Bilancio alla Camera 700 emendamenti alla manovra entro giovedì 26 novembre alle 14. In particolare, secondo quanto stabilito in ufficio di presidenza, 364 saranno i ‘segnalati’ della maggioranza divisi in 82 di Forza Italia, 161 di Fratelli d’Italia, 88 della Lega, 33 di Noi moderati. Il Pd potrà segnalare 103 proposte, il Movimento 5 Stelle 80, Azione 35, Avs 34, Iv 32; 54 quelli del gruppo Misto, 15 dei quali alla componente di Futuro Nazionale.