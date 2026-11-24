Superato l’ostacolo sulla norma per gli ebook inserita nel decreto legge Scuola, il centrodestra torna a dividersi stavolta sul dl Cortei. Nel mirino di FI ancora una volta un emendamento di FdI, stavolta a prima firma del deputato Andrea Delmastro, che prevede di sospendere le borse di studio agli studenti anche solo indagati in occasione di manifestazioni, proteste od occupazioni, fino alla definizione del procedimento.

“Si può discutere sul togliere le borse di studio dopo una condanna” ma “in base al principio di non colpevolezza, toglierle a chi viene semplicemente iscritto nel registro degli indagati non è compatibile con i principi costituzionali”, la posizione degli azzurri messa agli atti da Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti col Parlamento. Insomma anche su questo tema in maggioranza servirà un approfondimento per evitare nuove spaccature.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Ebook scolastici, raggiunta l’intesa nella maggioranza

Sulla norma degli ebook scontati, finita nel mirino di FI con un emendamento soppressivo presentato alla Camera, alla fine l’intesa raggiunta tra gli alleati si concretizzerà con un ordine del giorno a prima firma FdI, ma sottoscritto da tutta la maggioranza, che sarà presentato martedì in Aula (dove l’esecutivo apporrà la fiducia) e che recepirà il ‘lodo Rampelli’, prevedendo che per la scuola primaria e secondaria di primo grado servirà l’ok di una commissione scientifica ad hoc prima di adottare dei libri di testo in formato digitale. L’ordine del giorno impegnerà il governo a modificare la norma e, secondo quanto viene riferito, il veicolo legislativo per farlo potrebbe essere il decreto Milleproroghe.

Le mosse del centrodestra e la protesta delle opposizioni

Per evitare nuovi ‘incidenti di percorso’ sul dossier, comunque, il centrodestra si è cautelato a Montecitorio e in commissione Cultura, seguendo quanto previsto dal regolamento, ha aggiunto tre nuovi membri (uno ciascuno per FdI e Nm oltre all’ex forzista Annarita Patriarca) e poi si è speso per dilatare i tempi dell’esame, con FdI che ha presentato oltre 50 emendamenti pur sapendo che il decreto non potrà essere modificato visti i tempi stretti di conversione (scade il 29 novembre). Le mosse della maggioranza sono finte nel mirino dell’opposizione che prima ha parlato di “blitz per modificare la composizione della commissione” per “sterilizzare il voto di FI”, poi ha ritirato tutti gli emendamenti per cercare di arrivare in tempo al voto sull’abrogazione della norma sui libri digitali, infine ha lasciato i lavori per protesta non partecipando alla votazione per il mandato al relatore, conferito alla leghista Giovanna Miele.

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (FotoValentina Stefanelli/LaPresse)

Un altro fronte su cui l’opposizione è pronta a dare battaglia è quello relativo al decreto legge Cortei, oggetto di diverse proposte di modifica arrivate da FdI e Lega già contestate dalla minoranza e messe in fila dal deputato di Avs, Angelo Bonelli: “Via le borse di studio agli studenti anche solo indagati, danni delle occupazioni a carico degli organizzatori, sussidi tolti ai genitori dei minorenni condannati”, poi “vernici e traccianti spruzzati sui manifestanti, riproposti anche in manovra, e ronde private nei quartieri”, e ancora “il reato di squadrismo eversivo di piazza”. Quest’ultima norma è contenuta in un emendamento presentato dal leghista Andrea Barabotti e prevede una pena prevista da 4 a 8 anni di carcere.