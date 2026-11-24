Piccolo scivolone del presidente del Senato Ignazio La Russa durante la presentazione del libro di Bruno Vespa “Storia della seconda repubblica” al Tempio di Adriano a Roma. Ospite dell’incontro assieme a Matteo Renzi, mentre discute con il leader di Italia Viva di alleanze elettorali cita la canzone di Fabrizio De André “Il bombarolo” ma la attribuisce a Jovanotti. “C’era una canzone, mi pare di Jovanotti, che diceva ‘qui chi non terrorizza si ammala di terrore’”, dice La Russa che in un attimo viene corretto dalla direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini moderatrice dell’incontro: “È di De André”.
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