“Il suicidio di Gianni De Gennaro? Come ho già detto in un’intervista, davanti al suicidio c’è solo il silenzio, il rispetto e una preghiera. Per quanto riguarda la diffusione di notizie, anche riservate, sono anni che ne parliamo per porre rimedio a questo cortocircuito che ha fatto tanto male a tante persone, indipendentemente dal caso di genere”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine della presentazione del nuovo calendario della Polizia Penitenziaria nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. “È allo studio in Parlamento una legge che, senza sminuire l’importanza delle indagini e delle intercettazioni, tuteli però i terzi e soprattutto quelli che ne sono estranei”, ha aggiunto il Guardasigilli.