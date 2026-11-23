“Il momento è preoccupante. Il presidente Zelensky ha rivendicato con orgoglio l’affondamento di una nave russa in acque libiche. Siamo alle porte dell’Italia. Non vorrei che qualcuno stesse portando la guerra alle porte dell’Italia. Stiamo parlando del Mediterraneo. Non capisco che tipo di contesto possa avere nella difesa del territorio ucraino un attacco del genere”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini durante una conferenza stampa alla Camera. E sulla comparsa del suo nome sul sito Myrotvorets nella lista dei “nemici dell’Ucraina” aggiunge: “Mi hanno detto che il mio nome è stato tolto dalla blacklist di questo sito terroristico. Però non basta. Oggi peraltro vedrò, perché mi ha chiesto un incontro, l’ambasciatore ucraino. Chiederò non solo la rimozione del mio nome ma quella di tutti i cittadini italiani da un sito che istiga alla violenza, e la chiusura del sito. Le black list ci riportano al periodo storico scorso e al periodo del nazismo che spero nessuno rimpianga. Chiederò la chiusura di questo sito guerrafondaio”. E sul sostegno militare all’Ucraina aggiunge: “Un conto inviare aiuti per sostenere un popolo aggredito e un conto è se questi aiuti finiscono per affondare navi in giro per il mondo”.