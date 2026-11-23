La settimana è cruciale per l’intesa nella maggioranza sulle modifiche alla manovra e dunque una sintesi andrà trovata tra le istanze dei partiti, ad oggi ancora in ordine piuttosto sparso, e i margini stretti, strettissimi, della borsa a cui attingere.

Entro giovedì i gruppi dovranno segnalare gli emendamenti ‘prioritari’, quelli che hanno maggiore possibilità di essere esaminati in Commissione ed approvati. Certo, ci sarà poi la possibilità di presentare proposte unitarie a firma dei relatori ma il problema, a oggi, è che sui temi maggiormente in discussione come sanità, exit tax, pensioni, condono si va ancora in ordine sparso, viste le numerose e diverse proposte dei partiti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Le proposte di FdI e Lega per modificare la manovra

E se FdI ha proposto, con un emendamento a prima firma Lucaselli, una riscrittura della tassa di uscita alzando la soglia a due milioni di patrimonio, dagli 800mila previsti nella manovra, con residenza per almeno 8 e non più sei anni fiscali in Italia, la Lega di Matteo Salvini insiste per intestarsi il dossier condono, chiedendo alla maggioranza di condividere la proposta che darebbe ai Comuni tempo fino a fine giugno 2027 per esaminare le domande presentate nelle tre sanatorie risalenti al 1985, 1994 e 2003, con la facoltà del negare il consenso nelle situazioni ritenute non sanabili ma con il ‘silenzio assenso’ e l’ok automatico senza una risposta entro la scadenza.

“Meno tasse, pensioni più giuste, più sicurezza e sostegno alle famiglie. Sono queste le priorità che abbiamo portato al tavolo della manovra, presentando alla Camera le nostre proposte per il 2027. Dalla rottamazione delle cartelle a Quota 64, fino alla richiesta di un ulteriore contributo alle grandi banche: continuiamo a lavorare per dare risposte concrete agli italiani”, insiste Salvini nella newsletter della Lega. Servirà un nuovo vertice, l’ennesimo, tra i leader di maggioranza per tirare le fila delle esigenze politiche e finanziarie.

Scontri con la Polizia durante la manifestazione contro la guerra e il caro vita a Torino, 20 Novembre 2026. (Foto Giulio Lapone/LaPresse)

Marcatori colorati per identificare i violenti nei cortei: scoppia la polemica

Intanto, l’opposizione si accende su una proposta a firma Alessandro Urzì, deputato di FdI, per dotare la polizia di ‘marcatori colorati’ per identificare i violenti nei cortei. Gli agenti verrebbero dunque dotati – in via sperimentale per il 2027 – di dispositivi con sostanze coloranti per ‘segnare’ “soggetti responsabili di aggressioni, danneggiamenti, violenze contro le persone o le cose e di altre condotte penalmente rilevanti” durante le manifestazioni pubbliche per poterli identificare “anche in un momento successivo agli eventi”, anche “ove ne ricorrano i presupposti, ai fini dell’applicazione degli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, compreso l’arresto in flagranza differita”.

La norma, fa notare Angelo Bonelli di Avs, era già comparsa del Dl Cortei: “Fratelli d’Italia ci riprova”, attacca parlando di “roba da squallido regime. Vernici sui manifestanti, borse di studio tolte agli studenti, sanzioni alle famiglie: sembra che a qualcuno in Fratelli d’Italia piaccia il Cile di Pinochet”, attacca menzionando anche l’emendamento di Andrea Delmastro al Decreto Cortei che propone lo stop alle borse di studio per gli indagati per reati commessi nelle manifestazioni. “Fratelli d’Italia contro i cortei imprime una torsione autoritaria e illiberale tipica di chi non tollera il dissenso”, insiste il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

Il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì (Foto Enrico Pretto/LaPresse)

Mentre Urzì si difende: “Non si tratterebbe di nessun idrante e nessun getto indiscriminato su masse di persone ma la selettiva marcatura di chi si fa scudo delle folle in modo da potere essere individuato anche in un momento successivo alla condotta criminale, in massima sicurezza per le forze dell’ordine. Le possibilità di scelta sono sempre le stesse: o stare dalla parte della legalità e della giustizia, come facciamo noi, o stare dalla parte dei violenti, e ci troviamo sempre la sinistra da quella parte”.