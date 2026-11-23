Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso “preoccupazione” per l’esplosione di una nave russa avvenuta nel porto libico di Bengasi “in pieno Mediterraneo occidentale” aggiungendo che l’eventuale “prosecuzione” della guerra fra Russia e Ucraina nel mare che bagna le coste italiane deve essere “evitata”. “Noi lavoriamo perché la Libia possa essere un paese stabile, seguiamo con grande attenzione a quello che sta accadendo in queste ore”, ha detto il titolare della Farnesina parlando nel corso della sua missione a Baku, in Azerbaigian. “Speriamo che si tratti solo di episodi. Non è positivo che ci siano degli scontri in un paese come la Libia che si stava avviando verso la stabilità – ha aggiunto – non vorrei che la presenza russa creasse un peggioramento della situazione”.