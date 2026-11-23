Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i primi magistrati tributari attualmente in tirocinio e ha parlato di fisco. “Il magistrato tributario, come ogni altro giudice, è chiamato in primo luogo, in condizione di piena indipendenza, ad assicurare la tutela dei diritti in attuazione dell’articolo 24, primo comma, della Costituzione. Allo stesso tempo, l’attività del giudice tributario rappresenta un’essenziale garanzia di adempimento di un dovere alla base del patto sociale. Come ha poc’anzi ricordato la Presidente Lussana, la Costituzione è molto chiara a questo riguardo. ‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva’, dispone l’articolo 53, aggiungendo che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività”, ha detto Mattarella. “Il Costituente ha voluto in tal modo mettere l’accento sulla finalità delle imposte: sostenere le spese relative ai beni e ai servizi pubblici effettuate nell’interesse di tutti i cittadini”.

“Per contribuire meno, contribuire tutti: tutti auspichiamo fisco più leggero”

“Tutti beneficiano dei beni e dei servizi pubblici, le scuole, gli ospedali, le strade, e tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione – ha aggiunto il Capo dello Stato – Il fisco, in base al secondo comma, deve essere regolato secondo equità, trasparenza e rispetto dei diritti, considerando il reddito e le risorse di cui ogni cittadino dispone”, prosegue Mattarella. “Tutti auspichiamo, anche nei periodi di crescenti esigenze di natura pubblica, un fisco più leggero. Naturalmente va sempre rammentato che per contribuire di meno bisogna contribuire tutti”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale I primi magistrati tributari in tirocinio.

“Giustizia tributaria essenziale articolazione del sistema fiscale”

“L’adempimento degli obblighi fiscali va perseguito nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, assicurando parità di trattamento a tutti i cittadini in ragione delle loro disponibilità economiche. Diversamente ne verrebbe leso il principio fondamentale di eguaglianza, architrave della nostra Costituzione. La giustizia tributaria è quindi una essenziale articolazione del sistema fiscale. Si configura come una importante componente della architettura della Repubblica, tenuta a garantire che il rapporto fiscale si svolga nel segno dei principi costituzionali”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale I primi magistrati tributari in tirocinio.