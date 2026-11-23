“Squadrismo eversivo di piazza”. E’ il nuovo reato previsto da uno degli emendamenti della Lega al dl Cortei presentato in commissione Giustizia alla Camera, a prima firma Andrea Barabotti, dopo gli scontri di piazza che hanno messo a ferro e fuoco nelle ultime settimane in particolare Milano. Nel mirino finiscono gli organizzatori di manifestazioni che portino a “danneggiamenti e violenze”. La pena prevista è il carcere da 4 a 8 anni. “Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o coordina associazioni, movimenti o gruppi di persone, anche informali e privi di riconoscimento giuridico, che abbiano tra i loro scopi il compimento di atti di violenza, minaccia o resistenza sistematica nei confronti delle forze dell’ordine, ovvero la commissione di danneggiamenti, violenze sulle cose o interruzioni di servizi pubblici essenziali, in occasione o in concomitanza di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”, si legge. “Alla stessa pena soggiace chiunque, pur non partecipando materialmente alle azioni di cui al primo comma, sovraintende stabilmente alla pianificazione, al coordinamento strategico o al supporto logistico delle medesime attività operative. Per il solo fatto di partecipare attivamente alle riunioni, alle manifestazioni strumentalizzate o alle azioni dirette del gruppo, la pena è della reclusione da due a cinque anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato”, prosegue il testo dell’emendamento.

Lega anche contro blocchi nei trasporti: multe raddoppiate per stop oltre 6 ore

Riguarda i blocchi della logistica uno degli emendamenti presentato dalla Lega al dl Cortei in commissione Giustizia alla Camera, che arriva dopo le proteste degli autotrasportatori che hanno riguardato nelle scorse settimane in particolare il Sud Italia. “Chiunque, con violenza, minaccia, ostruzione fisica, collocazione di ostacoli, occupazione o altro mezzo idoneo, impedisce o interrompe l’ordinata circolazione delle merci” su strade, ferrovie, porti, aeroporti, interporti, piattaforme logistiche, centri di smistamento e depositi rischia una multa da 2mila a 12mila euro. Secondo quanto si legge nella proposta di modifica a prima firma del deputato della Lega, Jacopo Morrone, “la sanzione è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso da più persone riunite, se l’interruzione si protrae per oltre sei ore, se riguarda prodotti alimentari, merci deperibili, farmaci, presidi sanitari, beni destinati a strutture sanitarie o sociosanitarie o beni di prima necessità, ovvero se è commesso in violazione di un provvedimento dell’autorità”. “L’ente, anche privo di personalità giuridica, o l’associazione che organizza, dirige, coordina o finanzia una condotta” di questo tipo – specifica l’emendamento della Lega – “è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000”. “Nei confronti dell’ente o dell’associazione reiterante – si trova scritto ancora nella proposta di modifica – il prefetto disporre, fino a un anno, l’esclusione da contributi, sovvenzioni o altri benefici pubblici. Competente all’irrogazione della sanzione è il prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa”.

Paita (Iv): “Da Lega e FdI penoso tentativo di coprire propria incapacità”

“Gli emendamenti della destra al decreto Cortei sono indecenti. La Lega vuole inventarsi un nuovo reato, ‘squadrismo eversivo di piazza’. Qui di eversivo ci sono sole le proposte del partito di Salvini e di Fratelli d’Italia per limitare la libertà di manifestare ”, dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva-Casa Riformista.“E’ una penosa corsa a chi la spara più grossa pur di rincorrere Vannacci e la svolta securitaria. Alla famigerata idea di Fdi, la sospensione della borsa di studio per gli studenti indagati per la partecipazione alle manifestazioni, la Lega risponde paragonando le proteste di piazza al terrorismo e sanzionando i ‘picchetti’. Tutto – aggiunge Paita – pur di coprire la propria incapacità: perché se, dopo un numero infinito di decreti sicurezza, i teppisti sono ancora liberi di infiltrarsi nei cortei pacifici e di devastare le nostre città, la responsabilità è solo di chi gestisce l’ordine pubblico, e cioè il governo e il ministro Piantedosi”.

Braga (Pd): “Gara per reprimere dissenso, nascondono fallimento manovra”

“Tu usi la vernice per colpire gli studenti e identificarli, io li sorveglio con i droni per schedarli e introduco il reato di ‘squadrismo eversivo di piazza’. È una gara di cattivismo e repressione tra Lega e Fratelli d’Italia, sulla pelle delle libertà costituzionali. Con gli emendamenti al decreto cortei vogliono intimidire, criminalizzare il dissenso e restringere il diritto di manifestare. Dopo nove decreti sicurezza, il Paese non è più sicuro, ma certamente più repressivo – scrive in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera – . Questa ossessione securitaria serve a distrarre dal fallimento della manovra, riscritta non nel passaggio tra le due Camere, ma nel tragitto da Palazzo Chigi a Montecitorio. Mentre fanno la voce grossa con chi protesta, tagliano sanità e servizi, colpiscono lavoratori e pensionati e premiano gli evasori con nuovi condoni. Sono forti con chi manifesta e deboli con chi evade, divisi su tutto e incapaci di risolvere i problemi veri del Paese”, conclude Braga.

Bonelli: “Prove tecniche di eversione da Lega, FdI e Vannacci”

“Mettiamo in fila quello che la destra di governo ha proposto in pochi giorni. Delmastro (FdI): via le borse di studio agli studenti anche solo indagati, danni delle occupazioni a carico degli organizzatori, sussidi tolti ai genitori dei minorenni condannati. Proprio lui, condannato in primo grado e in appello per rivelazione di segreto d’ufficio, che continua a prendere lo stipendio da deputato. Urzì (FdI): vernici e traccianti spruzzati sui manifestanti, riproposti anche in manovra, e ronde private nei quartieri. Lega: il reato di ‘squadrismo eversivo di piazza’ da 4 a 8 anni, accanto al terrorismo; multe fino a 100 mila euro ai sindacati per i picchetti; droni con intelligenza artificiale per sorvegliare i quartieri; contributi tolti alle famiglie dei ragazzi condannati. Vannacci: l’esercito nelle piazze con i proiettili di gomma. La Lega parla di eversione, ma gli eversivi contro la democrazia sono loro”, afferma Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde. “È eversivo chi vuole schedare i cittadini con la vernice, spiarli con i droni, mandare l’esercito contro chi manifesta, multare i sindacati che hanno protestato contro il traffico di armi verso Israele e punire gli studenti prima di una condanna. Calpestano la presunzione di innocenza, il diritto di sciopero e la libertà di manifestare. Sono prove tecniche di regime: di questo passo, il Cile di Pinochet è dietro l’angolo”, conclude Bonelli.