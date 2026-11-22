Cordoglio e dolore sono unanimi, lo sconcerto bipartisan. Istituzioni e politica piangono la tragica morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, trovato suicida nella sua casa di campagna in Toscana, dopo essere stato indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella telefona personalmente al fratello Andrea, comandante generale della Guardia di Finanza, esprimendo cordoglio e vicinanza a lui e alla famiglia. Il primo a intervenire, pochi minuti dopo che le agenzie hanno battuto la notizia, è Alfredo Mantovano: “Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere”, mette nero su bianco il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dicendosi “sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Poco dopo arrivano le parole di Giorgia Meloni, che si dice “profondamente scioccata dalla tragica scomparsa” dell’ex capo della Polizia.

Le recenti indagini della procura di Caltanissetta e i “processi mediatici” che ne sono derivati finiscono presto sotto attacco, soprattutto da parte del centrodestra. Non usa mezzi termini Matteo Salvini, che vede in De Gennaro la “vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano”.

Sulla stessa linea l’altro vicepremier Antonio Tajani: “Credo che in un Paese libero, democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori, non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali”, l’affondo. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa fa un richiamo al garantismo: “Se devo esprimere un giudizio su questa vicenda, dico che dovremmo ricordarci sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva e vivere più intensamente questo principio costituzionale”.

Duro anche Pier Ferdinando Casini: “Gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi”, taglia corto. “Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo”, il giudizio del leader di Azione Carlo Calenda.

Più caute le opposizioni, che invitano al rispetto e al silenzio. “Oggi è il giorno del silenzio e del rispetto umano. La morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro lascia tutti sgomenti. Il nostro cordoglio ai suoi familiari. Ci saranno tempi e modi per entrare nel merito di quanto sta accadendo”, dice il leader M5s Giuseppe Conte. “Siamo attoniti per una tragedia che impone prima di tutto silenzio, cordoglio e rispetto. Questo dramma tocca le istituzioni, interpella la coscienza della politica, ma prima di tutto segna la sensibilità umana“, commenta la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani.

Concorda Matteo Renzi: “La tragica morte di Gianni De Gennaro sconvolge quanti di noi lo hanno conosciuto. Ci sarà tempo e modo per capire e valutare, oggi è il momento della pietas, del cordoglio. Il primo pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari, prima di qualsiasi valutazione”.