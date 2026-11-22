Finisce nell’occhio del ciclone della maggioranza il viaggio a Parigi della segretaria del Pd, Elly Schlein e parte il botta e risposta con il leader di Forza Italia Antonio Tajani. La partecipazione della Dem al primo ‘Paris summit against international oligarchy’, al Theatre de la Concorde, scatena la polemica.

“Ha scelto di andare a Parigi dal ‘guru’ della patrimoniale, Gabriel Zucman, e così il Pd si mette al servizio dell’‘internazionale delle tasse’ guidata da economisti le cui ricette non hanno mai funzionato. Si parte dai cosiddetti super-ricchi, per arrivare non si sa dove. Ma è soltanto la vecchia internazionale comunista in versione moderna”, attacca il vicepremier. Che aggiunge: “La ricetta della sinistra rimane la stessa: tassa e spendi. Spremere i cittadini e poi assisterli, condannandoli alla povertà. Tutto il contrario della ricetta liberale di Silvio Berlusconi: meno tasse per tutti, per favorire crescita e lavoro. Forza Italia farà di tutto per impedire che gli italiani diventino schiavi di questa nuova ‘internazionale delle tasse’ che muove nell’ombra il campo largo”.

Elly Schlein ha scelto di andare a Parigi dal “guru” della patrimoniale, Gabriel Zucman, e così il Pd si mette al servizio dell’“internazionale delle tasse” guidata da economisti le cui ricette non hanno mai funzionato. Si parte dai cosiddetti super-ricchi, per arrivare non si sa dove. Ma è soltanto la vecchia internazionale comunista in versione moderna. La ricetta della sinistra rimane la stessa: tassa e spendi. Spremere i cittadini e poi assisterli, condannandoli alla povertà. Tutto il contrario della ricetta liberale di Silvio Berlusconi: meno tasse per tutti, per favorire crescita e lavoro. Attrarre le aziende, piccole e grandi, e non farle fuggire tassandole due volte. Forza Italia farà di tutto per impedire che gli italiani diventino schiavi di questa nuova “internazionale delle tasse” che muove nell’ombra il campo largo. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 22, 2026

Anche Fratelli d’Italia si scaglia contro la trasferta: “Schlein vola a Parigi per prendere lezioni di patrimoniale e sostenere nuove tasse. Ancora una volta, la ricetta della sinistra è tassare la ricchezza anziché creare le condizioni per produrla. Noi abbiamo dimostrato di avere un’altra idea: tagliare le tasse sul lavoro, ridurre la pressione fiscale e sostenere chi produce e investe in Italia. La sinistra non cambia mai. Lasciamola all’opposizione”.

La replica di Schlein: “Il governo ha alzato le tasse al ceto medio”

“Con che coraggio questo governo parla ancora di tasse? Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno alzato le tasse al ceto medio in questi anni. E che la pressione fiscale sia al record degli ultimi dieci anni in Italia non lo dice il Pd, sono dati dell’Istat, certificati. Così come è certificato che in pellegrinaggio al Board of Peace col cappellino Maga in mano ci è andato il nostro ministro degli Esteri”, è la replica della segretaria Pd.

“Noi a differenza loro non alzeremo le tasse al ceto medio – rivendica – E siccome oltre a mentire sui dati questo governo non sta facendo granché, forse è bene ricordare a Tajani che è vergognoso che lui Salvini e Meloni continuino a stendere tappeti rossi alle tecnologie di Musk mentre ostacolano quelle italiane più avanzate, come accaduto in questi giorni. Anziché fare l’interesse nazionale, hanno scelto ancora una volta di fare un favore agli oligarchi come Trump e Musk”.

La controreplica di Tajani: “Noi all’estero per aiutare le imprese italiane”

Non resiste e le risponde il leader di Forza Italia: “In pellegrinaggio? Io sono andato e continuo ad andare in tutto il mondo, oggi a Baku in Azerbaigian, per promuovere le imprese italiane, sostenere il nostro export e creare nuove opportunità di lavoro”, è la puntualizzazione di Tajani che attacca: “Anche uno studente al primo anno di Economia sa distinguere tra pressione fiscale e aumento delle tasse. Se aumentano le entrate dello Stato è perché ci sono un milione e 200mila occupati in più che pagano imposte e contributi, e perché abbiamo rinnovato i contratti e recuperato risorse dall’evasione – aggiunge – Le tasse noi le abbiamo diminuite. Abbiamo ridotto le aliquote Irpef, tagliato in modo strutturale il cuneo fiscale e favorito nuova occupazione con incentivi fiscali. Altro è il pellegrinaggio a Parigi di Elly Schlein, la cui nostalgia per l’internazionale comunista l’ha portata in Francia per un Erasmus della patrimoniale, a lezione da economisti le cui ricette non hanno mai funzionato. Noi andiamo all’estero per aiutare le imprese italiane a conquistare nuovi mercati. Schlein ci va per imparare come tassarle, penalizzando la ricchezza che già esiste”.