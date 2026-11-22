Beppe Grillo torna a parlare del Movimento 5 Stelle e della disputa sul simbolo con Giuseppe Conte. Ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, il fondatore del M5S guarda alla decisione del giudice attesa a gennaio e prospetta un possibile ritorno in possesso del contrassegno del Movimento. “A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che ‘questo simbolo è il mio’”, afferma, aggiungendo che, in caso di verdetto favorevole, potrebbe concederne l’utilizzo soltanto ai giovani. Una cosa, però, tiene a precisarla: “Non me ne vado, non me ne sono mai andato, sono sempre stato qui”.

La contesa sul simbolo e il futuro del Movimento

Il passaggio centrale dell’intervista riguarda il rapporto con il M5S e la battaglia legale sul simbolo. Grillo si dice pronto a riprenderne il controllo qualora il giudice dovesse riconoscergliene la titolarità: “Se il giudice dirà che il movimento è mio, io me lo prendo, e basta e magari lo darò in uso solamente ai minori di 25 anni”. Il fondatore del Movimento precisa però di non voler necessariamente tornare in prima linea nella competizione politica. “Io non faccio qualcosa per portare via dei voti al campo largo, faccio qualcosa per metterla in mano a dei ragazzi di 20-25 anni, e io faccio il padre nobile”, spiega. Un’ipotesi che immagina quindi una nuova generazione alla guida del progetto politico, con lui in un ruolo di riferimento.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il fondatore del partito Giuseppe Grillo (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Nel corso della trasmissione Grillo torna anche sulla figura di Giuseppe Conte, che chiama ironicamente: “‘Il reverendo Jones’ è dentro il principio di indeterminazione di Heisenberg. È indeterminato come un elettrone. Non ce l’ho con lui”.

Il rapporto con gli ex M5S

Grillo rivendica la propria presenza nella storia del Movimento e torna sui rapporti con alcune delle figure che ne hanno fatto parte. “Non me ne vado, non me ne sono mai andato, sono sempre stato qui”, ribadisce. Poi ricorda Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio, definendoli entrambi persone a cui è ancora legato. “Di Battista è mio fratello minore, anche quell’altro, il più bravo che abbiamo, Di Maio. Luigi Di Maio era il più bravo di tutti. Ora fa il diplomatico, sono orgoglioso. Gli voglio bene a queste persone. Sono amici d’infanzia. Io ci sono”, dice. A proposito di un’eventuale candidatura di Di Battista, Grillo assicura che sarebbe pronto a sostenerlo: “Io gli darei una mano domani mattina, gli voglio bene”.

Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse)

Le proposte di Grillo

Nel corso dell’intervista il fondatore del M5S affronta anche temi politici più ampi, presentando alcune delle proprie idee per riformare il sistema istituzionale. “Sono l’unico che può cambiare questo Paese”, afferma, per poi descrivere ironicamente una proposta che definisce “anocrazia”: “In cima ci mettiamo un proctologo”.

Grillo immagina di ridurre i livelli intermedi tra Stato e Comuni, dando maggiore autonomia ai territori attraverso la creazione di città-Stato e piccoli distretti. Porta come esempio Venezia, alle prese con l’overtourism, e Firenze, che a fronte di circa 370mila abitanti accoglie 4,5 milioni di turisti. “Ha tutto il diritto di legiferare”, sostiene, proponendo di eliminare “150mila enti inutili”. E conclude: “Per cambiare l’Italia io sono uno dei pochi che può farlo”. Tra gli altri argomenti affrontati c’è anche quello dell’energia. Grillo si schiera contro il nucleare, contestando i tempi necessari per ottenere eventuali benefici economici sulle bollette. “Non abbiamo bisogno del nucleare. Dicono che la bolletta cala dopo 25 anni. Il nucleare è una presa per il c**o”, afferma. Poi si rivolge al pubblico: “Bisogna che vi svegliate un attimo”.