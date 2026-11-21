Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha presentato la sua proposta negoziale (‘negobox‘) per il prossimo Quadro finanziario pluriennale, il bilancio Ue per il settennato 2028-2034. “La mia proposta è inferiore del 10% rispetto alla proposta originaria della Commissione”, ha illustrato in conferenza stampa, “si tratta di una riduzione di 2.104 miliardi di euro a prezzi correnti”.

“Questo è un bilancio realistico”, ha aggiunto, “che risponde alle nostre nuove priorità preservando al contempo le nostre politiche consolidate. Un bilancio che mantiene i contributi nazionali entro limiti ragionevoli e che include un paniere equilibrato di nuove risorse proprie”.

Presentando la sua proposta negoziale Costa ha sottolineato in conferenza stampa: “Stiamo aumentando i finanziamenti per la competitività del 120%. Stiamo aumentando i finanziamenti per la difesa del 232%. Stiamo raddoppiando i finanziamenti destinati agli Stati membri per la gestione della migrazione e il controllo delle frontiere, e stiamo aumentando del 23% i finanziamenti per la proiezione dell’Europa nel mondo”. “Il nuovo fondo della Politica agricola comune e della Politica di coesione rimarrà il più consistente del bilancio” ha annunciato Costa.